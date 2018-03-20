Янг: "Шоу может стать одним из лучших в мире"

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг выразил поддержку своему одноклубнику Люку Шоу, заявив, что тот еще может стать "одним из лучших в мире".

В этом сезоне 22-летний Шоу проигрывает конкуренцию номинальному вингеру Янгу на позиции левого защитника. В субботнем матче Кубка Англии против "Брайтона" наставник Жозе Моуриньо заменил Люка уже в перерыве, после чего публично отчитал своего подопечного.



Несмотря на то, что перспективы Шоу на "Олд Траффорд" выглядят скверно, 32-летний Янг по-прежнему придерживается высокого мнения о своем товарище. Эшли надеется, что Люк преодолеет трудности и реализует свой потенциал.



"Это не мое дело говорить о других людях и всякой всячине. Конечно, он тот игрок, который хочет добиваться успеха, и я хочу, чтобы он был успешен. Как и в случае с любым другим игроком, ты просто должен склонить голову и упорно работать".



"Конечно, он еще способен себя проявить. Он великолепный игрок. Мне кажется, он может быть одним из лучших в мире. Как я уже сказал, ты просто должен упорно работать", — сообщил Янг BBC Radio 5 Live.