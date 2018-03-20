"Арсенал" готов продать Беллерина в "Юнайтед"

Давид Де Хеа и Эктор Беллерин "Арсенал" отпустит Эктора Беллерина в "Манчестер Юнайтед", если сможет получить за правого защитника 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Несмотря на долгосрочный контракт с "канонирами", будущее Беллерина остается предметом интенсивных спекуляций. В этом сезоне Эктор демонстрирует неважную игру, угодив в опалу к болельщикам "Арсенала".

Как утверждает Evening Standard, затяжной спад в своей игре и напряженные отношения с фанатами могут подтолкнуть 23-летнего испанца к уходу с "Эмирейтс" по окончании сезона, особенно если "Арсенал" вновь останется без Лиги Чемпионов.

По информации издания, "красные дьяволы" имеют давний интерес к Беллерину. "Юнайтед" контактировал с защитником еще два года назад, когда Эктор отказал обоим клубам из Манчестера и родной "Барселоне", решив продолжить свое развитие в "Арсенале".

Теперь "Юнайтед" готов возобновить свой интерес к Беллерину, и у главного тренера Жозе Моуриньо есть все шансы осуществить эту сделку. Нуждающийся в перестройке "Арсенал" будет открыт к предложениям насчет Эктора, начиная с суммы в 50 млн. фунтов.

Добавим, что в январе "канониры" уже доказали, что не боятся отпускать игроков к прямым конкурентам, позволив Алексису Санчесу уйти в "Юнайтед", а Оливье Жиру — в "Челси".



Метки Арсенал, Беллерин, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1413

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 20.03.2018 21:41 # mancunia-planet
    за Жиру ответите

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  2. contrario 20.03.2018 21:39 # contrario
    усиление для канониров.

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  3. mcart 20.03.2018 21:37 # mcart
    Ещё бы Венгера куда-нибудь продать.

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  4. jesus33 20.03.2018 21:36 # jesus33
    После прихода армяна все будут пытаться свалить с Арсенала.
    Никто не хочет играть в одной команде с бомжом.

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  5. shirokov15 20.03.2018 21:30 # shirokov15
    Откроют барбершоп с погба.

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  6. mr-dodds 20.03.2018 21:16 # mr-dodds
    Валенсия в 40 будет играть не хуже этой херни. Ещё и без яиц гавнарь. Нах не нужен

    (ответить)

  7. ccchelsea 20.03.2018 21:15 # ccchelsea
    Добавим, что в январе "канониры" уже доказали, что не боятся отпускать игроков к прямым конкурентам, позволив Алексису Санчесу уйти в "Юнайтед", а Оливье Жиру — в "Челси".



    Источник: http://fapl.ru/posts/61290/?c=1#c6628073


    А я думал конкуренты аснала это Бёрнли, Лестер и Эвертон.

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  8. budun 20.03.2018 21:11 # budun
    1 30 81

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  9. ccchelsea 20.03.2018 21:11 # ccchelsea
    Норм чё, аснл превращается в Эвертон.

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  10. liverfun 20.03.2018 21:04 # liverfun
    будут с погбой по модным показам кататься и прически делать

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  11. lexa-arsenal 20.03.2018 21:04 # lexa-arsenal
    Еще одна легенда МЮ

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  12. raka-eve 20.03.2018 21:03 # raka-eve
    можно понять Уолкера за 50. но это за 50 в другой Манчестер будет ор

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  13. trent 20.03.2018 21:02 # trent
    Нужно его подписывать, если действительно будет такая возможность.

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