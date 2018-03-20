"Арсенал" готов продать Беллерина в "Юнайтед"
"Арсенал" отпустит Эктора Беллерина в "Манчестер Юнайтед", если сможет получить за правого защитника 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Несмотря на долгосрочный контракт с "канонирами", будущее Беллерина остается предметом интенсивных спекуляций. В этом сезоне Эктор демонстрирует неважную игру, угодив в опалу к болельщикам "Арсенала".
Как утверждает Evening Standard, затяжной спад в своей игре и напряженные отношения с фанатами могут подтолкнуть 23-летнего испанца к уходу с "Эмирейтс" по окончании сезона, особенно если "Арсенал" вновь останется без Лиги Чемпионов.
По информации издания, "красные дьяволы" имеют давний интерес к Беллерину. "Юнайтед" контактировал с защитником еще два года назад, когда Эктор отказал обоим клубам из Манчестера и родной "Барселоне", решив продолжить свое развитие в "Арсенале".
Теперь "Юнайтед" готов возобновить свой интерес к Беллерину, и у главного тренера Жозе Моуриньо есть все шансы осуществить эту сделку. Нуждающийся в перестройке "Арсенал" будет открыт к предложениям насчет Эктора, начиная с суммы в 50 млн. фунтов.
Добавим, что в январе "канониры" уже доказали, что не боятся отпускать игроков к прямым конкурентам, позволив Алексису Санчесу уйти в "Юнайтед", а Оливье Жиру — в "Челси".
20.03.2018 21:00
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Последние комментарии:
за Жиру ответите
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усиление для канониров.
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Ещё бы Венгера куда-нибудь продать.
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После прихода армяна все будут пытаться свалить с Арсенала.
Никто не хочет играть в одной команде с бомжом.
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Откроют барбершоп с погба.
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Валенсия в 40 будет играть не хуже этой херни. Ещё и без яиц гавнарь. Нах не нужен
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Добавим, что в январе "канониры" уже доказали, что не боятся отпускать игроков к прямым конкурентам, позволив Алексису Санчесу уйти в "Юнайтед", а Оливье Жиру — в "Челси".
Источник: http://fapl.ru/posts/61290/?c=1#c6628073
А я думал конкуренты аснала это Бёрнли, Лестер и Эвертон.
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1 30 81
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Норм чё, аснл превращается в Эвертон.
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будут с погбой по модным показам кататься и прически делать
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Еще одна легенда МЮ
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можно понять Уолкера за 50. но это за 50 в другой Манчестер будет ор
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Нужно его подписывать, если действительно будет такая возможность.
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