"Арсенал" готов продать Беллерина в "Юнайтед"

"Арсенал" отпустит Эктора Беллерина в "Манчестер Юнайтед", если сможет получить за правого защитника 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Несмотря на долгосрочный контракт с "канонирами", будущее Беллерина остается предметом интенсивных спекуляций. В этом сезоне Эктор демонстрирует неважную игру, угодив в опалу к болельщикам "Арсенала".



Как утверждает Evening Standard, затяжной спад в своей игре и напряженные отношения с фанатами могут подтолкнуть 23-летнего испанца к уходу с "Эмирейтс" по окончании сезона, особенно если "Арсенал" вновь останется без Лиги Чемпионов.



По информации издания, "красные дьяволы" имеют давний интерес к Беллерину. "Юнайтед" контактировал с защитником еще два года назад, когда Эктор отказал обоим клубам из Манчестера и родной "Барселоне", решив продолжить свое развитие в "Арсенале".



Теперь "Юнайтед" готов возобновить свой интерес к Беллерину, и у главного тренера Жозе Моуриньо есть все шансы осуществить эту сделку. Нуждающийся в перестройке "Арсенал" будет открыт к предложениям насчет Эктора, начиная с суммы в 50 млн. фунтов.



Добавим, что в январе "канониры" уже доказали, что не боятся отпускать игроков к прямым конкурентам, позволив Алексису Санчесу уйти в "Юнайтед", а Оливье Жиру — в "Челси".