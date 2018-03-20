Алиссон определится со своим будущим в конце сезона

Алиссон Агент голкипера "Ромы" Алиссона прокомментировал интерес "Ливерпуля" к своему клиенту, сообщив, что решение о своем будущем игрок примет после окончания сезона.

Своей блестящей игрой в этом сезоне Алиссон привлек интерес некоторых из крупнейших клубов мира, включая "Ливерпуль" и "Реал".

Достоверно известно, что "Рома" уже пытается склонить 25-летнего игрока сборной Бразилии к новому контракту, однако Алиссон определится со своим будущим только после завершения сезона и до отъезда на Чемпионат Мира в России.

"Алиссон определенно является одним из лучших голкиперов в мире. Он любит "Рому", 100 процентов. Но подпишет ли он новый контракт? Сейчас он сосредоточен лишь на выступлении в Серии А и Лиге Чемпионов".

"У нас замечательные отношения с "Ромой". Мы никогда не разговаривали с "Ливерпулем" насчет него. Сейчас Алиссон сосредоточен лишь на настоящем".

"Я не знаю, сколько он будет стоить. Это зависит от "Ромы" и трансферного рынка", — сообщил агент Зе Мария Нейс The Sun.



Метки Алиссон, Ливерпуль, Рома

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 20.03.2018 20:39 # lfcynwa
    Если Реал ухватит нового кипера, однозначно надо брать Наваса

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  2. kojan 20.03.2018 20:24 # kojan
    а чем ливер лучше Ромы, что б переходить в эту срань болотную...

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  3. trent 20.03.2018 20:03 # trent
    После того, как Ливерпуль нагрел Рому с трансфером Саллаха, римляне запросят за этого кипера очень много фунтов, особенно учитывая тот факт, что в ЛФК на воротах одни дыркачи ротируются.

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