Алиссон определится со своим будущим в конце сезона

Агент голкипера "Ромы" Алиссона прокомментировал интерес "Ливерпуля" к своему клиенту, сообщив, что решение о своем будущем игрок примет после окончания сезона.

Своей блестящей игрой в этом сезоне Алиссон привлек интерес некоторых из крупнейших клубов мира, включая "Ливерпуль" и "Реал".



Достоверно известно, что "Рома" уже пытается склонить 25-летнего игрока сборной Бразилии к новому контракту, однако Алиссон определится со своим будущим только после завершения сезона и до отъезда на Чемпионат Мира в России.



"Алиссон определенно является одним из лучших голкиперов в мире. Он любит "Рому", 100 процентов. Но подпишет ли он новый контракт? Сейчас он сосредоточен лишь на выступлении в Серии А и Лиге Чемпионов".



"У нас замечательные отношения с "Ромой". Мы никогда не разговаривали с "Ливерпулем" насчет него. Сейчас Алиссон сосредоточен лишь на настоящем".



"Я не знаю, сколько он будет стоить. Это зависит от "Ромы" и трансферного рынка", — сообщил агент Зе Мария Нейс The Sun.