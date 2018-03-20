Кристиан Эриксен счастлив в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что счастлив в Северном Лондоне и помышляет о завоевании трофеев со "шпорами".

В прошлом сезоне Эриксен заключил новый контракт с "Тоттенхэмом", однако это не уменьшило количество слухов насчет интереса к Кристиану со стороны клубов вроде "Реала" и "Барселоны".



Сам Кристиан спокойно относится к газетным спекуляциям. 26-летний датчанин уверен, что "Тоттенхэм" вплотную приблизился к тому, чтобы прервать свою бестрофейную серию.



"Если честно, я не думаю об этом. У каждого есть свои мечты, но ты должен играть в футбол здесь и сейчас. Мечты — это одно, но реальным это будет лишь тогда, когда ты увидишь это своими глазами".



"Думаю, прямо сейчас большинство игроков довольны тем, что находятся в "Тоттенхэме", и я среди них".



"Посмотрите, где был "Тоттенхэм", когда я пришел, и где мы сейчас. Сейчас люди видят в нас претендентов на титул, а прежде мы сражались только за попадание в топ-4 или даже топ-6".



"Мы должны работать над собой, стремясь выиграть трофей, и мы на правильном пути. Посмотрим, приведет ли это нас к успеху".



"Думаю, все футболисты были бы счастливы выиграть Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов или Кубок Англии. Думаю, трофеи — это главная цель для большинства".



"Вы можете спросить Каспера (Шмейхеля), каково это выиграть Премьер-Лигу. Думаю, это приятное ощущение. Мы были близки в предыдущие пару сезонов, но в этом — ничуть. Тем не менее, пока что мы проводим очень позитивный сезон", — сообщил Эриксен BT.