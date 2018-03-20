Агент не гарантирует, что Мартиаль останется в МЮ

Антони Мартиаль Агент нападающего Антони Мартиля не смог гарантировать, что его клиент обязательно останется в "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что по окончании сезона "красные дьяволы" выйдут на трансферный рынок ради покупки трех-четырех игроков. Среди прочих, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо рассчитывает приобрести вингера – например, Ивана Перишича из "Интера".

Естественно, что приход хорвата может отразиться на игровой практике Мартиаля, который все еще пытается завоевать доверие Моуриньо. Газеты уже сплетничают о том, что 22-летний француз обдумывает трансфер в "Ювентус".

Агент Филиппе Ламболэ, представляющий интересы Мартиаля, не может гарантировать, что его клиент непременно останется в МЮ. Есть вероятность, что конкуренция заставит Антони сменить клуб.

"Я не могу подтвердить, что следующий сезон Мартиаль проведет обязательно в "Юнайтед". Мне очень жаль, но я не могу распространяться на эту тему".

"В остатке сезона Антони сосредоточен на футболе, его цель – выиграть Кубок Англии и финишировать с "Юнайтед" на втором месте в Премьер-Лиге. Только так они смогут выйти в Лигу Чемпионов", - цитирует Ламболэ Goal.




Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор foxmcfc   

Дата 20.03.2018 18:00

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  1. gerrard08 20.03.2018 19:43 # gerrard08
    По швам трещит этот недоклуб

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  2. vav 20.03.2018 18:24 # vav
    так это хорошая новость так как игрок средней паршивости,игроков такого низкого уровня довольно много

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