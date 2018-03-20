Агент не гарантирует, что Мартиаль останется в МЮ
Агент нападающего Антони Мартиля не смог гарантировать, что его клиент обязательно останется в "Манчестер Юнайтед".
Ожидается, что по окончании сезона "красные дьяволы" выйдут на трансферный рынок ради покупки трех-четырех игроков. Среди прочих, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо рассчитывает приобрести вингера – например, Ивана Перишича из "Интера".
Естественно, что приход хорвата может отразиться на игровой практике Мартиаля, который все еще пытается завоевать доверие Моуриньо. Газеты уже сплетничают о том, что 22-летний француз обдумывает трансфер в "Ювентус".
Агент Филиппе Ламболэ, представляющий интересы Мартиаля, не может гарантировать, что его клиент непременно останется в МЮ. Есть вероятность, что конкуренция заставит Антони сменить клуб.
"Я не могу подтвердить, что следующий сезон Мартиаль проведет обязательно в "Юнайтед". Мне очень жаль, но я не могу распространяться на эту тему".
"В остатке сезона Антони сосредоточен на футболе, его цель – выиграть Кубок Англии и финишировать с "Юнайтед" на втором месте в Премьер-Лиге. Только так они смогут выйти в Лигу Чемпионов", - цитирует Ламболэ Goal.
20.03.2018 18:00
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По швам трещит этот недоклуб
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так это хорошая новость так как игрок средней паршивости,игроков такого низкого уровня довольно много
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