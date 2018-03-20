Александер-Арнольд присоединился к тренировкам со сборной Англии

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд присоединился к тренировкам со сборной Англии.

Напомним, 19-летнего Александер-Арнольда изначально не оказалось среди 27 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт пригласил на товарищеские матчи против Голландии и Италии.

Вместо этого Трент был вызван в молодежную команду (U-21), за которую он дебютировал лишь ранее в этом сезоне. Однако сегодня, как сообщает Sky Sports, Александер-Арнольд был переведен в первую сборную.

Таким образом, теперь у Саутгейта есть обширный выбор на позиции правого защитника. Помимо Трента и его одноклубника Джо Гомеса, Гарет может положиться на Кирана Триппьера и Кайла Уолкера.

Добавим, что в этом сезоне Александер-Арнольд сыграл 22 матча за "Ливерпуль", включая 13 в Премьер-Лиге.



Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2018 17:20

Количество просмотров Просмотров: 882

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 20.03.2018 18:56 # manutd-20champ
    кто это

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  2. ccchelsea 20.03.2018 18:09 # ccchelsea
    Лол
    Туда уже всех подряд берут я смотрю.

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  3. martingor 20.03.2018 17:58 # martingor
    В аренду его на годик куда нибудь самый хороший вариант

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  4. mancunia-planet 20.03.2018 17:52 # mancunia-planet
    Рашфорд его как младенца дразнил

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  5. dimon70 20.03.2018 17:44 # dimon70
    тренируйся,Шура-пригодится в жизни

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