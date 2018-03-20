Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд присоединился к тренировкам со сборной Англии.

Напомним, 19-летнего Александер-Арнольда изначально не оказалось среди 27 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт пригласил на товарищеские матчи против Голландии и Италии.



Вместо этого Трент был вызван в молодежную команду (U-21), за которую он дебютировал лишь ранее в этом сезоне. Однако сегодня, как сообщает Sky Sports, Александер-Арнольд был переведен в первую сборную.



Таким образом, теперь у Саутгейта есть обширный выбор на позиции правого защитника. Помимо Трента и его одноклубника Джо Гомеса, Гарет может положиться на Кирана Триппьера и Кайла Уолкера.



Добавим, что в этом сезоне Александер-Арнольд сыграл 22 матча за "Ливерпуль", включая 13 в Премьер-Лиге.