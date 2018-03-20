Александер-Арнольд присоединился к тренировкам со сборной Англии
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд присоединился к тренировкам со сборной Англии.
Напомним, 19-летнего Александер-Арнольда изначально не оказалось среди 27 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт пригласил на товарищеские матчи против Голландии и Италии.
Вместо этого Трент был вызван в молодежную команду (U-21), за которую он дебютировал лишь ранее в этом сезоне. Однако сегодня, как сообщает Sky Sports, Александер-Арнольд был переведен в первую сборную.
Таким образом, теперь у Саутгейта есть обширный выбор на позиции правого защитника. Помимо Трента и его одноклубника Джо Гомеса, Гарет может положиться на Кирана Триппьера и Кайла Уолкера.
Добавим, что в этом сезоне Александер-Арнольд сыграл 22 матча за "Ливерпуль", включая 13 в Премьер-Лиге.
20.03.2018 17:20
Просмотров: 882
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
кто это
(ответить)
Лол
Туда уже всех подряд берут я смотрю.
(ответить)
В аренду его на годик куда нибудь самый хороший вариант
(ответить)
Рашфорд его как младенца дразнил
(ответить)
тренируйся,Шура-пригодится в жизни
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий