Погба хочет играть в одной команде с Неймаром
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что хотел бы играть в одной команде с лидером ПСЖ Неймаром.
Несколько дней назад издание Daily Mirror поделилось информацией, что агент Погба Мино Райола уже начал подыскивать для своего клиента новый клуб. Естественно, первым в голову репортерам пришел вариант с отъездом француза в ПСЖ.
Сегодня Погба лишь подлил масла в огонь, рассказав, что хочет играть в одной команде с лидером парижан Неймаром. По словам Поля, он сочтет это за честь.
"Я знаю, что для бразильцев футбол – это все. В этой стране все играют в футбол, а когда я наблюдаю за игрой Неймара, то получаю истинное наслаждение от его ловкости и техники".
"Когда ты произносишь имя Неймара в любой точке мира, все понимают, о ком идет речь и что он из себя представляет. И, если честно, было бы здорово поиграть с ним в одной команде", - сообщил Погба в интервью TyC Sports.
20.03.2018 17:00
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