Погба хочет играть в одной команде с Неймаром

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что хотел бы играть в одной команде с лидером ПСЖ Неймаром.

Несколько дней назад издание Daily Mirror поделилось информацией, что агент Погба Мино Райола уже начал подыскивать для своего клиента новый клуб. Естественно, первым в голову репортерам пришел вариант с отъездом француза в ПСЖ.



Сегодня Погба лишь подлил масла в огонь, рассказав, что хочет играть в одной команде с лидером парижан Неймаром. По словам Поля, он сочтет это за честь.



"Я знаю, что для бразильцев футбол – это все. В этой стране все играют в футбол, а когда я наблюдаю за игрой Неймара, то получаю истинное наслаждение от его ловкости и техники".



"Когда ты произносишь имя Неймара в любой точке мира, все понимают, о ком идет речь и что он из себя представляет. И, если честно, было бы здорово поиграть с ним в одной команде", - сообщил Погба в интервью TyC Sports.