Депай не был счастлив в "Юнайтед"
Вингер "Лиона" Мемфис Депай заявил, что не был счастлив в "Манчестер Юнайтед", по этой причине и покинув "Олд Траффорд".
Несмотря на поддержку Луи Ван Галя, голландцу не удалось проявить себя в "Манчестер Юнайтед". В январе 2017 года Депай решился покинуть клуб с "Олд Траффорд" и отправиться за игровой практикой в "Лион".
В Лиге 1 вингер, наконец, обрел себя и начинает раскрывать свой потенциал. Сделать то же самое в Манчестере Мемфис не смог из-за того, что не чувствовал себя счастливым.
"Я постоянно оказывался под шквалом критики, про меня говорили, что я сумасшедший. Я мог быть кем угодно, но в конце концов я все тот же Мемфис. Я не был счастлив в Манчестере и просто устал от всего этого".
"Я знаю, что все еще могу стать лучшим футболистом в мире, но мне не хватает стабильности – с мастерством и качеством игры у меня все в порядке. Не сочтите это за высокомерие, но мне реально недостает только стабильности", - сообщил Депай Canal+
20.03.2018 16:00
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Не был счастлив а Манчестере)))) От чего он устал там? От бабла, которого никогда до этого не видел и вряд ли ещё увидит, от клубов, крутых машин и тд? А, блин, там же ещё надо было жопу на поле рвать... Тогда да, тяжело ему пришлось в свои 22 года. Не знаю, как он там играет во Франции, но в матчах с ЦСКА ниочём вообще, просто средний футболист уровня Лиги 1.
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