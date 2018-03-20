Депай не был счастлив в "Юнайтед"

Вингер "Лиона" Мемфис Депай заявил, что не был счастлив в "Манчестер Юнайтед", по этой причине и покинув "Олд Траффорд".

Несмотря на поддержку Луи Ван Галя, голландцу не удалось проявить себя в "Манчестер Юнайтед". В январе 2017 года Депай решился покинуть клуб с "Олд Траффорд" и отправиться за игровой практикой в "Лион".



В Лиге 1 вингер, наконец, обрел себя и начинает раскрывать свой потенциал. Сделать то же самое в Манчестере Мемфис не смог из-за того, что не чувствовал себя счастливым.



"Я постоянно оказывался под шквалом критики, про меня говорили, что я сумасшедший. Я мог быть кем угодно, но в конце концов я все тот же Мемфис. Я не был счастлив в Манчестере и просто устал от всего этого".



"Я знаю, что все еще могу стать лучшим футболистом в мире, но мне не хватает стабильности – с мастерством и качеством игры у меня все в порядке. Не сочтите это за высокомерие, но мне реально недостает только стабильности", - сообщил Депай Canal+