Канте: "Челси" — мой дом"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте дал понять, что не заинтересован в смене клуба и готов отвергнуть интерес ПСЖ.

Если верить слухам, 26-летний игрок сборной Франции будет одной из главных трансферных целей ПСЖ после окончания этого сезона. С помощью Канте, одного из лучших опорников Премьер-Лиги и всей Европы, парижане надеются повысить свои шансы на успех в Лиге Чемпионов, куда "синие" могут вообще не попасть на будущий год.



Однако Нголо связывает свое будущее с "Челси" и все еще надеется на мажорной ноте завершить этот сезон, ворвавшись в топ-4 Премьер-Лиги и завоевав Кубок Англии.



"Я дома. Это мой клуб, а я игрок "Челси".



"Это мой второй год в "Челси". Прошлый сезон сложился очень хорошо, потому что мы отпраздновали завоевание титула. Во втором сезоне я смог сыграть в Лиге Чемпионов, и мы еще постараемся вновь финишировать в топ-4".



"Мы будем сражаться до конца за место в первой четверке и попадание в Лигу Чемпионов. Также мы играем в Кубке Англии, и это хорошее соревнование. В прошлом сезоне мы оступились в финале. Это единственный трофей, что мы можем завоевать в этом сезоне, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы достичь финала и выиграть его", — цитирует Канте Evening Standard.



Добавим, что у экс-игрока "Лестера" остается еще три полных года по контракту, согласно условиям которого он получает 150 тысяч фунтов в неделю.