Канте: "Челси" — мой дом"

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте дал понять, что не заинтересован в смене клуба и готов отвергнуть интерес ПСЖ.

Если верить слухам, 26-летний игрок сборной Франции будет одной из главных трансферных целей ПСЖ после окончания этого сезона. С помощью Канте, одного из лучших опорников Премьер-Лиги и всей Европы, парижане надеются повысить свои шансы на успех в Лиге Чемпионов, куда "синие" могут вообще не попасть на будущий год.

Однако Нголо связывает свое будущее с "Челси" и все еще надеется на мажорной ноте завершить этот сезон, ворвавшись в топ-4 Премьер-Лиги и завоевав Кубок Англии.

"Я дома. Это мой клуб, а я игрок "Челси".

"Это мой второй год в "Челси". Прошлый сезон сложился очень хорошо, потому что мы отпраздновали завоевание титула. Во втором сезоне я смог сыграть в Лиге Чемпионов, и мы еще постараемся вновь финишировать в топ-4".

"Мы будем сражаться до конца за место в первой четверке и попадание в Лигу Чемпионов. Также мы играем в Кубке Англии, и это хорошее соревнование. В прошлом сезоне мы оступились в финале. Это единственный трофей, что мы можем завоевать в этом сезоне, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы достичь финала и выиграть его", — цитирует Канте Evening Standard.

Добавим, что у экс-игрока "Лестера" остается еще три полных года по контракту, согласно условиям которого он получает 150 тысяч фунтов в неделю.



Метки Канте, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1388

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. osivori 20.03.2018 16:31 # osivori
    прекрасный игрок, парень нормальный, делает свое дело на совесть без лишних разговоров, удачи

    (ответить)

  2. sausage 20.03.2018 16:08 # sausage
    Ну по большому счёту, всю команду лихорадит и он тоже не лучшую игру показывает. Очередное доказательство, что даже самому топу нужны норм партнёры чтобы показать свой топовый уровень.

    (ответить)

  3. lys1905 20.03.2018 16:03 # lys1905
    Красава!!!

    (ответить)

  4. electric 20.03.2018 15:47 # electric
    Сдулся. Хватило на 2 неполных сезона. Идёт на дно вместе с остальными пенсидорами.

    (ответить)

  5. takesha 20.03.2018 15:44 # takesha
    Уважаю этого футболиста. Надежен, стабилен как по спортивным, так по человеческим характеристикам. Профессионал одним словом, а это состояние ума, а не зарплаты.

    (ответить)

  6. scouser2005 20.03.2018 15:14 # scouser2005
    Бабло решит всё... Проданные игроки, продажные клубы.. О каком доме речь?

    (ответить)

  7. kos9k 20.03.2018 15:07 # kos9k
    Если захочет играть в ЛЧ-перейдет.

    (ответить)

  8. ccchelsea 20.03.2018 15:06 # ccchelsea
    Лучший в мире на своей позиции. Проводит очередной шикарный сезон.

    (ответить)

  9. toha-bludsikir 20.03.2018 15:03 # toha-bludsikir
    двухсезонка.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: