Канте: "Челси" — мой дом"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте дал понять, что не заинтересован в смене клуба и готов отвергнуть интерес ПСЖ.
Если верить слухам, 26-летний игрок сборной Франции будет одной из главных трансферных целей ПСЖ после окончания этого сезона. С помощью Канте, одного из лучших опорников Премьер-Лиги и всей Европы, парижане надеются повысить свои шансы на успех в Лиге Чемпионов, куда "синие" могут вообще не попасть на будущий год.
Однако Нголо связывает свое будущее с "Челси" и все еще надеется на мажорной ноте завершить этот сезон, ворвавшись в топ-4 Премьер-Лиги и завоевав Кубок Англии.
"Я дома. Это мой клуб, а я игрок "Челси".
"Это мой второй год в "Челси". Прошлый сезон сложился очень хорошо, потому что мы отпраздновали завоевание титула. Во втором сезоне я смог сыграть в Лиге Чемпионов, и мы еще постараемся вновь финишировать в топ-4".
"Мы будем сражаться до конца за место в первой четверке и попадание в Лигу Чемпионов. Также мы играем в Кубке Англии, и это хорошее соревнование. В прошлом сезоне мы оступились в финале. Это единственный трофей, что мы можем завоевать в этом сезоне, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы достичь финала и выиграть его", — цитирует Канте Evening Standard.
Добавим, что у экс-игрока "Лестера" остается еще три полных года по контракту, согласно условиям которого он получает 150 тысяч фунтов в неделю.
20.03.2018 15:00
Просмотров: 1388
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
прекрасный игрок, парень нормальный, делает свое дело на совесть без лишних разговоров, удачи
(ответить)
Ну по большому счёту, всю команду лихорадит и он тоже не лучшую игру показывает. Очередное доказательство, что даже самому топу нужны норм партнёры чтобы показать свой топовый уровень.
(ответить)
Красава!!!
(ответить)
Сдулся. Хватило на 2 неполных сезона. Идёт на дно вместе с остальными пенсидорами.
(ответить)
Уважаю этого футболиста. Надежен, стабилен как по спортивным, так по человеческим характеристикам. Профессионал одним словом, а это состояние ума, а не зарплаты.
(ответить)
Бабло решит всё... Проданные игроки, продажные клубы.. О каком доме речь?
(ответить)
Если захочет играть в ЛЧ-перейдет.
(ответить)
Лучший в мире на своей позиции. Проводит очередной шикарный сезон.
(ответить)
двухсезонка.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий