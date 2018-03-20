Фирмино не завидует Салаху

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что не завидует Мохамеду Салаху, забившему уже больше 30 голов в этом сезоне.

Благодаря покеру в ворота "Уотфорда" египтянин довел число своих голов за "Ливерпуль" до 36. Теперь Салах опережает в борьбе за европейскую "Золотую бутсу" звезду "Барселоны" Лионеля Месси.



Повышенное внимание к партнеру не смущает Фирмино – бразильца, забившего всего 23 мяча во всех турнирах. Роберто считает, что секрет успеха "Ливерпуля", прежде всего, в командной игре.



"Многие говорят о силе нашей атаки, но у нас вся команда обладает высочайшим мастерством. Это неизбежно отражается на результативности впереди".



"Мы должны думать коллективно: чем больше мы забьем, тем лучше. "Ливерпуль" только в выигрыше, если кто-то из нас проводит великолепный день", - сообщил Фирмино Sky Sports.