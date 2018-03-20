Фирмино не завидует Салаху

Салах и Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что не завидует Мохамеду Салаху, забившему уже больше 30 голов в этом сезоне.

Благодаря покеру в ворота "Уотфорда" египтянин довел число своих голов за "Ливерпуль" до 36. Теперь Салах опережает в борьбе за европейскую "Золотую бутсу" звезду "Барселоны" Лионеля Месси.

Повышенное внимание к партнеру не смущает Фирмино – бразильца, забившего всего 23 мяча во всех турнирах. Роберто считает, что секрет успеха "Ливерпуля", прежде всего, в командной игре.

"Многие говорят о силе нашей атаки, но у нас вся команда обладает высочайшим мастерством. Это неизбежно отражается на результативности впереди".

"Мы должны думать коллективно: чем больше мы забьем, тем лучше. "Ливерпуль" только в выигрыше, если кто-то из нас проводит великолепный день", - сообщил Фирмино Sky Sports.




Метки Ливерпуль, Салах, Фирмино

Автор foxmcfc   

Дата 20.03.2018 14:00

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  1. mancunia-planet 20.03.2018 14:05 # mancunia-planet
    красивая игра, красивая играаа)
    а где трофеи, победные финалы? где золотишко апли?

    просто ахахааа...

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  2. mancunia-planet 20.03.2018 14:03 # mancunia-planet
    МЮ никак обыграть не могут, чё тут пздеть

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