Фирмино не завидует Салаху
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что не завидует Мохамеду Салаху, забившему уже больше 30 голов в этом сезоне.
Благодаря покеру в ворота "Уотфорда" египтянин довел число своих голов за "Ливерпуль" до 36. Теперь Салах опережает в борьбе за европейскую "Золотую бутсу" звезду "Барселоны" Лионеля Месси.
Повышенное внимание к партнеру не смущает Фирмино – бразильца, забившего всего 23 мяча во всех турнирах. Роберто считает, что секрет успеха "Ливерпуля", прежде всего, в командной игре.
"Многие говорят о силе нашей атаки, но у нас вся команда обладает высочайшим мастерством. Это неизбежно отражается на результативности впереди".
"Мы должны думать коллективно: чем больше мы забьем, тем лучше. "Ливерпуль" только в выигрыше, если кто-то из нас проводит великолепный день", - сообщил Фирмино Sky Sports.
20.03.2018 14:00
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красивая игра, красивая играаа)
а где трофеи, победные финалы? где золотишко апли?
просто ахахааа...
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МЮ никак обыграть не могут, чё тут пздеть
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