"Ливерпуль" контактирует с Уилфридом Ндиди
"Ливерпуль" установил контакт с полузащитником "Лестера" Уилфридом Ндиди.
Полузащитник сборной Нигерии выступает за "лис" чуть более года — после своего перехода из "Генка" в январе 2017 — но уже заработал отличную репутацию. Уилфрид выделяется своей универсальностью, выносливостью и отличными физическими данными.
Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на африканского журналиста Альфу Бальде, игра 21-летнего Ндиди не осталась незамеченной на "Энфилде". "Красные" уже установили контакт с футболистом, и тот дал понять, что заинтересован в переходе в команду Юргена Клоппа.
Однако существенным препятствием к сделке может стать нежелание "Лестера" терять свою восходящую звезду. "Ливерпулю" придется сделать очень хорошее предложение по Ндиди, за которого сами "лисы" заплатили 17 миллионов фунтов.
20.03.2018 13:00
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толковый опорник, нужно его покупать, будет выжигать центр))
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А че, в Сотоне топарики закончились?
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нормальный чел
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С Кейтой будут выгрызать центр. Черные топеры.
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найдут другую замену замене канте
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