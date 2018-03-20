"Ливерпуль" контактирует с Уилфридом Ндиди

Уилфрид Ндиди "Ливерпуль" установил контакт с полузащитником "Лестера" Уилфридом Ндиди.

Полузащитник сборной Нигерии выступает за "лис" чуть более года — после своего перехода из "Генка" в январе 2017 — но уже заработал отличную репутацию. Уилфрид выделяется своей универсальностью, выносливостью и отличными физическими данными.

Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на африканского журналиста Альфу Бальде, игра 21-летнего Ндиди не осталась незамеченной на "Энфилде". "Красные" уже установили контакт с футболистом, и тот дал понять, что заинтересован в переходе в команду Юргена Клоппа.

Однако существенным препятствием к сделке может стать нежелание "Лестера" терять свою восходящую звезду. "Ливерпулю" придется сделать очень хорошее предложение по Ндиди, за которого сами "лисы" заплатили 17 миллионов фунтов.



Метки Лестер, Ливерпуль, Ндиди, слухи

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1006

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. keremet 20.03.2018 13:50 # keremet
    толковый опорник, нужно его покупать, будет выжигать центр))

    (ответить)

  2. lfc-krr 20.03.2018 13:39 # lfc-krr
    А че, в Сотоне топарики закончились?

    (ответить)

  3. manutd-20champ 20.03.2018 13:34 # manutd-20champ
    нормальный чел

    (ответить)

  4. electric 20.03.2018 13:32 # electric
    С Кейтой будут выгрызать центр. Черные топеры.

    (ответить)

  5. tursa 20.03.2018 13:05 # tursa
    найдут другую замену замене канте

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: