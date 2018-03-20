"Ливерпуль" контактирует с Уилфридом Ндиди

"Ливерпуль" установил контакт с полузащитником "Лестера" Уилфридом Ндиди.

Полузащитник сборной Нигерии выступает за "лис" чуть более года — после своего перехода из "Генка" в январе 2017 — но уже заработал отличную репутацию. Уилфрид выделяется своей универсальностью, выносливостью и отличными физическими данными.



Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на африканского журналиста Альфу Бальде, игра 21-летнего Ндиди не осталась незамеченной на "Энфилде". "Красные" уже установили контакт с футболистом, и тот дал понять, что заинтересован в переходе в команду Юргена Клоппа.



Однако существенным препятствием к сделке может стать нежелание "Лестера" терять свою восходящую звезду. "Ливерпулю" придется сделать очень хорошее предложение по Ндиди, за которого сами "лисы" заплатили 17 миллионов фунтов.