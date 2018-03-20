"Челси" готов приютить Люка Шоу

Люк Шоу "Челси" готов сделать предложение левому защитнику Люку Шоу, если игрок осмелится покинуть "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона.

На этой неделе английские медиа сообщили, что Шоу планирует покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом. Люк не хочет мириться с враждебным отношением к себе Жозе Моуриньо и раздумывает над сменой клуба.

Как сообщает Daily Mail, приютить 22-летнего защитника готов "Челси". Лондонский клуб обратится к Шоу, если англичанин все-таки решится покинуть МЮ и перезапустить свою карьеру.

По информации источника, Люк уже в курсе интереса со стороны "синих", к которым мог присоединиться еще летом 2015 года. Вдобавок, Шоу по-прежнему поддерживает "Челси", как и вся его семья.




Метки Манчестер Юнайтед, Челси, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 20.03.2018 12:00

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  1. fc-oil 20.03.2018 12:45 # fc-oil
    Шоу по-прежнему поддерживает "Челси", как и вся его семья

    Кек. Ну теперь понятно почему этот толстяк так днит)))

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  2. ccchelsea 20.03.2018 12:37 # ccchelsea
    Ну и нах тогда Эмерсона купили?

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  3. martingor 20.03.2018 12:22 # martingor
    клуб униженных и обоссанных принимает всех лошпедов со всего мира,видно Абрамка больше денег не дает и сливает клуб

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  4. toha-bludsikir 20.03.2018 12:12 # toha-bludsikir
    лавочник мю берётся в основу щольси. ору

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  5. ha-ha-hablar 20.03.2018 12:01 # ha-ha-hablar
    фонады синей помойки хлебанут сполна, т.к. этому трансферу не бывать. Хосе уволят по окончанию сезона.

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