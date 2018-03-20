"Челси" готов приютить Люка Шоу

"Челси" готов сделать предложение левому защитнику Люку Шоу, если игрок осмелится покинуть "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона.

На этой неделе английские медиа сообщили, что Шоу планирует покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом. Люк не хочет мириться с враждебным отношением к себе Жозе Моуриньо и раздумывает над сменой клуба.



Как сообщает Daily Mail, приютить 22-летнего защитника готов "Челси". Лондонский клуб обратится к Шоу, если англичанин все-таки решится покинуть МЮ и перезапустить свою карьеру.



По информации источника, Люк уже в курсе интереса со стороны "синих", к которым мог присоединиться еще летом 2015 года. Вдобавок, Шоу по-прежнему поддерживает "Челси", как и вся его семья.