"Челси" готов приютить Люка Шоу
"Челси" готов сделать предложение левому защитнику Люку Шоу, если игрок осмелится покинуть "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона.
На этой неделе английские медиа сообщили, что Шоу планирует покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом. Люк не хочет мириться с враждебным отношением к себе Жозе Моуриньо и раздумывает над сменой клуба.
Как сообщает Daily Mail, приютить 22-летнего защитника готов "Челси". Лондонский клуб обратится к Шоу, если англичанин все-таки решится покинуть МЮ и перезапустить свою карьеру.
По информации источника, Люк уже в курсе интереса со стороны "синих", к которым мог присоединиться еще летом 2015 года. Вдобавок, Шоу по-прежнему поддерживает "Челси", как и вся его семья.
20.03.2018 12:00
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Последние комментарии:
Шоу по-прежнему поддерживает "Челси", как и вся его семья
Кек. Ну теперь понятно почему этот толстяк так днит)))
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Ну и нах тогда Эмерсона купили?
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клуб униженных и обоссанных принимает всех лошпедов со всего мира,видно Абрамка больше денег не дает и сливает клуб
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лавочник мю берётся в основу щольси. ору
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фонады синей помойки хлебанут сполна, т.к. этому трансферу не бывать. Хосе уволят по окончанию сезона.
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