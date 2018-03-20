"Юнайтед" интересуется Аароном Рэмси

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обратил внимание на полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси.

Рэмси является одним из нескольких игроков лондонского клуба, чье будущее находится в подвешенном состоянии. На прошлой неделе 27-летний валлиец посетовал, что продление с ним контракта не является приоритетом для "канониров". Меж тем, от действующего соглашения Аарона остается только один полный год.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, Моуриньо является большим поклонником Аарона и готов предложить тому воссоединиться с Алексисом Санчесом на "Олд Траффорд" грядущим летом.



Стоит отметить, что "Юнайтед" интересовался Рэмси еще задолго до прихода Моуриньо на тренерский мостик. Достоверно известно, что "красные дьяволы" охотились за полузащитником еще 10 лет назад, когда Аарон отверг интерес из Манчестера и сменил "Кардифф" на "Арсенал".



Моуриньо видит в Рэмси идеального игрока, действующего от штрафной до штрафной. Жозе считает, что Аарон способен стать мотором его команды, взяв на себя роль, с которой Поль Погба не справляется.