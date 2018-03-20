Флойд Мейвезер может купить "Ньюкасл"

Флойд Мейвезер Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что может купить "Ньюкасл" и пригласить туда суперзвезду "Реала" Криштиану Роналду.

Ранее в этом сезоне владелец "сорок" Майк Эшли официально объявил, что его клуб выставлен на продажу. На протяжении нескольких недель бизнесмен вел переговоры с Амандой Стейвли, представляющей инвестиционный фод PCP Capital Partners, однако сторонам не удалось согласовать цену.

В данный момент Эшли находится в ожидании новых инвесторов, и таковым может стать Мейвезер, чьи соотечественники охотно вкладываются в клубы Премьер-Лиги.

"Я люблю "Ньюкасл", эти парни любят праздновать, как ни в каком другом городе мира, и я познакомился с некоторыми из их игроков в прошлом году, они хорошие малые".

"Я всегда нахожусь в поисках новых бизнес-возможностей. Я люблю все виды спорта, но инвестирую головой, а не сердцем".

"Инвестировать сердцем — наиболее быстрый путь лишиться денег, но если кто-нибудь предоставит бизнес-план, который мои люди изучат и скажут, что я могу на этом заработать, тогда я готов инвестировать".

"Возможно, футбол — не моя игра, но у меня есть связи везде. Криштиану мой давний друг, и он даже мог бы завершить карьеру в "Ньюкасле", — сообщил Мейвезер Daily Star.



Метки Мейвезер, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. gio 20.03.2018 10:42 # gio
    как бы Рон сам его не купил Рон ведь побольше зарабатывает

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  2. scouser2005 20.03.2018 10:33 # scouser2005
    Ну а почему бы и нет? Лишь бы у него бабок хватило.
    Хотя конечно было бы выгоднее купить какой-нибудь Портсмут и поднимать его.

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  3. ray-black 20.03.2018 10:23 # ray-black
    Нет. Конечно это все несерьезно.

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  4. toha-bludsikir 20.03.2018 10:11 # toha-bludsikir
    Бред. Может хватит утятину постить?

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