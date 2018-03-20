Флойд Мейвезер может купить "Ньюкасл"
Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что может купить "Ньюкасл" и пригласить туда суперзвезду "Реала" Криштиану Роналду.
Ранее в этом сезоне владелец "сорок" Майк Эшли официально объявил, что его клуб выставлен на продажу. На протяжении нескольких недель бизнесмен вел переговоры с Амандой Стейвли, представляющей инвестиционный фод PCP Capital Partners, однако сторонам не удалось согласовать цену.
В данный момент Эшли находится в ожидании новых инвесторов, и таковым может стать Мейвезер, чьи соотечественники охотно вкладываются в клубы Премьер-Лиги.
"Я люблю "Ньюкасл", эти парни любят праздновать, как ни в каком другом городе мира, и я познакомился с некоторыми из их игроков в прошлом году, они хорошие малые".
"Я всегда нахожусь в поисках новых бизнес-возможностей. Я люблю все виды спорта, но инвестирую головой, а не сердцем".
"Инвестировать сердцем — наиболее быстрый путь лишиться денег, но если кто-нибудь предоставит бизнес-план, который мои люди изучат и скажут, что я могу на этом заработать, тогда я готов инвестировать".
"Возможно, футбол — не моя игра, но у меня есть связи везде. Криштиану мой давний друг, и он даже мог бы завершить карьеру в "Ньюкасле", — сообщил Мейвезер Daily Star.
20.03.2018 10:00
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Последние комментарии:
как бы Рон сам его не купил Рон ведь побольше зарабатывает
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Ну а почему бы и нет? Лишь бы у него бабок хватило.
Хотя конечно было бы выгоднее купить какой-нибудь Портсмут и поднимать его.
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Нет. Конечно это все несерьезно.
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Бред. Может хватит утятину постить?
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