Флойд Мейвезер может купить "Ньюкасл"

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что может купить "Ньюкасл" и пригласить туда суперзвезду "Реала" Криштиану Роналду.

Ранее в этом сезоне владелец "сорок" Майк Эшли официально объявил, что его клуб выставлен на продажу. На протяжении нескольких недель бизнесмен вел переговоры с Амандой Стейвли, представляющей инвестиционный фод PCP Capital Partners, однако сторонам не удалось согласовать цену.



В данный момент Эшли находится в ожидании новых инвесторов, и таковым может стать Мейвезер, чьи соотечественники охотно вкладываются в клубы Премьер-Лиги.



"Я люблю "Ньюкасл", эти парни любят праздновать, как ни в каком другом городе мира, и я познакомился с некоторыми из их игроков в прошлом году, они хорошие малые".



"Я всегда нахожусь в поисках новых бизнес-возможностей. Я люблю все виды спорта, но инвестирую головой, а не сердцем".



"Инвестировать сердцем — наиболее быстрый путь лишиться денег, но если кто-нибудь предоставит бизнес-план, который мои люди изучат и скажут, что я могу на этом заработать, тогда я готов инвестировать".



"Возможно, футбол — не моя игра, но у меня есть связи везде. Криштиану мой давний друг, и он даже мог бы завершить карьеру в "Ньюкасле", — сообщил Мейвезер Daily Star.