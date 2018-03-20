Салах хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем"

Мохамед Салах Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что хочет выиграть с "красными" Лигу Чемпионов, помимо Премьер-Лиги.

Только на прошлой неделе Салах рассказал, что в следующем сезоне рассчитывать взять с "Ливерпулем" Премьер-Лигу, опередив в борьбе за чемпионский титул "Манчестер Сити".

Однако одним лишь титулом амбиции Мохамеда не ограничиваются. Также Салах, забивший уже 36 голов за клуб в этом сезоне, надеется выиграть с "Ливерпулем" и Лигу Чемпионов.

"Я рад, что в четвертьфинале нам выпал "Сити". Мы хорошо их знаем, как, впрочем, и они нас. Разумеется, мы сделаем все, чтобы обыграть их и пройти в полуфинал. Более того, я хочу выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем", - сообщил Салах Marca.




Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 20.03.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 937

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Последние комментарии:




  1. osivori 20.03.2018 11:02 # osivori
    до финала должны дойти, а там все могет быть, главное роника прикрыть, но как, в последнее время совсем свихнулся, голики пачками кладет, причем решающие

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  2. antivariant 20.03.2018 10:50 # antivariant
    что-то распетушило чурочку

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  3. martingor 20.03.2018 10:47 # martingor
    Главное пройти голубятню, остальные лошпеды и пиздюлей всегда получали от Ливерпуля в ЛЧ

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  4. gringo1990 20.03.2018 09:42 # gringo1990
    Слишком много Салаха стало

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  5. scouser2005 20.03.2018 09:21 # scouser2005
    На все воля Аллаха.

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  6. osnovnoy2005 20.03.2018 09:17 # osnovnoy2005
    реальные цели

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  7. electric 20.03.2018 09:11 # electric
    Осталось недолго.

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  8. mrjingles 20.03.2018 09:09 # mrjingles
    Разошёлся кудряш. Хотелки большие слишком

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