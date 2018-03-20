Салах хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем"
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что хочет выиграть с "красными" Лигу Чемпионов, помимо Премьер-Лиги.
Только на прошлой неделе Салах рассказал, что в следующем сезоне рассчитывать взять с "Ливерпулем" Премьер-Лигу, опередив в борьбе за чемпионский титул "Манчестер Сити".
Однако одним лишь титулом амбиции Мохамеда не ограничиваются. Также Салах, забивший уже 36 голов за клуб в этом сезоне, надеется выиграть с "Ливерпулем" и Лигу Чемпионов.
"Я рад, что в четвертьфинале нам выпал "Сити". Мы хорошо их знаем, как, впрочем, и они нас. Разумеется, мы сделаем все, чтобы обыграть их и пройти в полуфинал. Более того, я хочу выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем", - сообщил Салах Marca.
20.03.2018 09:00
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Последние комментарии:
до финала должны дойти, а там все могет быть, главное роника прикрыть, но как, в последнее время совсем свихнулся, голики пачками кладет, причем решающие
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что-то распетушило чурочку
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Главное пройти голубятню, остальные лошпеды и пиздюлей всегда получали от Ливерпуля в ЛЧ
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Слишком много Салаха стало
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На все воля Аллаха.
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реальные цели
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Осталось недолго.
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Разошёлся кудряш. Хотелки большие слишком
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