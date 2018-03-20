Салах хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что хочет выиграть с "красными" Лигу Чемпионов, помимо Премьер-Лиги.

Только на прошлой неделе Салах рассказал, что в следующем сезоне рассчитывать взять с "Ливерпулем" Премьер-Лигу, опередив в борьбе за чемпионский титул "Манчестер Сити".



Однако одним лишь титулом амбиции Мохамеда не ограничиваются. Также Салах, забивший уже 36 голов за клуб в этом сезоне, надеется выиграть с "Ливерпулем" и Лигу Чемпионов.



"Я рад, что в четвертьфинале нам выпал "Сити". Мы хорошо их знаем, как, впрочем, и они нас. Разумеется, мы сделаем все, чтобы обыграть их и пройти в полуфинал. Более того, я хочу выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем", - сообщил Салах Marca.