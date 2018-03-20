ПСЖ готов побороться за Алдервейрелда

ПСЖ готов вступить в борьбу за центрального защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.

Вот уже несколько месяцев, как "шпорам" не удается склонить своего ведущего защитника к новой сделке. Более того, прямо сейчас переговоры о продлении сотрудничества и вовсе приостановлены.



Действующий же контракт Алдервейрелда истекает в конце следующего сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, но в случае активации этой опции трансфер Тоби, начиная с лета 2019, может быть выкуплен за 25 миллионов фунтов.



Учитывая эти обстоятельства, "шпоры" будут готовы выслушать предложения насчет Тоби по окончании сезона. В данный момент лондонский клуб оценивает 29-летнего бельгийца в 40 миллионов фунтов.



За время выступлений за "Тоттенхэм" Алдервейрелд зарекомендовал себя одним из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции, поэтому интерес к Тоби достаточно велик.



Как стало известно The Telegraph, "Манчестер Сити" охладел к Алдервейрелду после покупки в январе Эмерика Лапорта, зато среди претендентов на Тоби появилась новая грозная сила в лице ПСЖ.



Теперь французский гранд собирается составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Барселоне", которые также внимательно следят за ситуацией вокруг защитника, набирающего форму после травмы задней поверхности бедра.



Добавим, что в последнее время у ПСЖ сложились деловые отношения с "Тоттенхэмом". Прошлым летом "шпоры" приобрели у парижан защитника Сержа Орье, а в январе потратились на плеймейкера Лукаса Моуру.