Рохо был шокирован, когда узнал, что Санчес переходит в МЮ

Алексис Санчес и Маркос Рохо Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо признался, что он был шокирован, когда узнал о близоком переходе на "Олд Траффорд" нападающего Алексиса Санчеса.

До того, как аргентинец и чилиец стали товарищами по команде, им неоднократно приходилось сталкиваться на футбольном поле — как на клубном уровне, так и на уровне сборных.

Зная о давней вражде своего защитника с новобранцем из "Арсенала", главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо даже попытался пошутить на эту тему, когда сообщал Маркосу о скором приобретении.

"Алексис замечательный игрок, однако мы с ним не ладили на футбольном поле. Каждый раз, когда мы противостояли друг другу, — будь то на международном уровне или в матчах "Юнайтед" против "Арсенала" — я мог хорошенько ударить его, и он делал то же самое со мной".

"Кроме того, я привык оскорблять его, и его ответы не были ласковыми. Поэтому когда я узнал, что он переходит в "Юнайтед", то сказал: "О, черт возьми, теперь этот парень будет здесь".

"В то время, когда оформлялся трансфер Алексиса, мы были в Дубае. Я спокойно сидел в кресле и смотрел фильм, когда подошел Жозе Моуриньо и тронул меня за плечо. Он сказал мне: "Мы подписываем Алексиса. Я не хочу, чтобы ты размазал его на тренировке завтра". Затем он взорвался от смеха", — цитирует Рохо Daily Express.



Метки Манчестер Юнайтед, Рохо, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1306

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kara-balapan 20.03.2018 07:08 # kara-balapan
    Санщес в муму перешел чтоли? прост по игре пока не понятно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: