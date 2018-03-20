"Ливерпуль" исключает продажу Салаха

"Ливерпуль" не продаст нападающего Мохамеда Салаха ни при каких обстоятельствах грядущим летом, несмотря на существующий интерес к игроку сборной Египта.

Салах совершенно выдающимся образом проводит свой дебютный сезон за мерсисайдский клуб, забив уже 36 голов с учетом всех соревнований. В рамках Премьер-Лиги Мохамед отличился 28 раз, что делает его лучшим бомбардиром всех топ-5 европейских лиг.



Своей высочайшей результативностью 26-летний Салах заработал репутацию игрока мирового уровня, а в прошлом у "красных" возникали большие проблемы с удержанием такого рода футболистов, когда на тех обращали внимание "Реал" или "Барселона".



За последние годы испанским грандам удалось переманить с "Энфилда" таких ценных игроков, как Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, перебравшийся в "Барселону" лишь в январе.



Однако The Telegraph утверждает, что Мохамед совершенно точно не пойдет по их стопам. Fenway Sports Group и главный тренер Юрген Клопп намерены сделать из "Ливерпуля" клуб, который даже звезды высшей категории не будут рассматривать как перевалочный пункт на пути в истинный гранд.



Продемонстрировать это "Ливерпуль" собирается с помощью успехов на футбольном поле, достигая поздних стадий Лиги Чемпионов и претендуя на высшие места в Премьер-Лиге. Также амбиции "красных" подкрепляют сильные финансовые показатели — клуб до сих пор не потратил ни пенни с продажи Коутиньо за 142 миллионов фунтов, а в этом сезоне заработал уже около 50 млн. фунтов, добравшись до 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Ливерпуль" находится в здоровом положении, чтобы продолжать инвестировать в новичков и ограждать имеющихся игроков от интереса других клубов, переподписывая контракты на более выгодных условиях.



Что касается Салаха, то после окончания этого сезона у него останется еще целых четыре года по контракту. "Ливерпуль" даже не собирается назначать цену за своего бомбардира, поэтому любые попытки переманить Мохамеда заранее обречены на провал.