"Ливерпуль" исключает продажу Салаха
"Ливерпуль" не продаст нападающего Мохамеда Салаха ни при каких обстоятельствах грядущим летом, несмотря на существующий интерес к игроку сборной Египта.
Салах совершенно выдающимся образом проводит свой дебютный сезон за мерсисайдский клуб, забив уже 36 голов с учетом всех соревнований. В рамках Премьер-Лиги Мохамед отличился 28 раз, что делает его лучшим бомбардиром всех топ-5 европейских лиг.
Своей высочайшей результативностью 26-летний Салах заработал репутацию игрока мирового уровня, а в прошлом у "красных" возникали большие проблемы с удержанием такого рода футболистов, когда на тех обращали внимание "Реал" или "Барселона".
За последние годы испанским грандам удалось переманить с "Энфилда" таких ценных игроков, как Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, перебравшийся в "Барселону" лишь в январе.
Однако The Telegraph утверждает, что Мохамед совершенно точно не пойдет по их стопам. Fenway Sports Group и главный тренер Юрген Клопп намерены сделать из "Ливерпуля" клуб, который даже звезды высшей категории не будут рассматривать как перевалочный пункт на пути в истинный гранд.
Продемонстрировать это "Ливерпуль" собирается с помощью успехов на футбольном поле, достигая поздних стадий Лиги Чемпионов и претендуя на высшие места в Премьер-Лиге. Также амбиции "красных" подкрепляют сильные финансовые показатели — клуб до сих пор не потратил ни пенни с продажи Коутиньо за 142 миллионов фунтов, а в этом сезоне заработал уже около 50 млн. фунтов, добравшись до 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" находится в здоровом положении, чтобы продолжать инвестировать в новичков и ограждать имеющихся игроков от интереса других клубов, переподписывая контракты на более выгодных условиях.
Что касается Салаха, то после окончания этого сезона у него останется еще целых четыре года по контракту. "Ливерпуль" даже не собирается назначать цену за своего бомбардира, поэтому любые попытки переманить Мохамеда заранее обречены на провал.
20.03.2018 06:00
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Последние комментарии:
Из всей этой испано-латинской пиздобратии, только Алонсо ушел мужиком. Обоссав при этом Бенитеса
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Бы бы португез или испасшка, не задумываясь перешел бы, их же всех тянет в путу, а тут араб, думаю у него все нормально с головой
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Вам напомнить как руководство Ливерки кричало что не будут продавать Филипку... а в итоге...?
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Салах мусульманин. Что ему делать в христианской Испании?
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ну и зря, любые акции, бизнес и вообще все инвестиции (а сюда входят и инвестиции в футболистов) надо продавать "на пике" их стоимости. у салаха сейчас как раз самый пик и за него можно срубить максимально. если америкосы норм бизнесмены (а ни кто и не сомневается что это так) то они продадут его, выжав из покупателя по полной
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Вот и посмотрим, текут ли арабы тоже от испании как латиносы
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Радует позиция клуба и их взгляд на перспективу.
И, кстати, алонсо не хотел уходить, а был на сильно продан. По остальныи игрокам все понятно, но они вели себя как профи, не считая коутиньо
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Также амбиции "красных" подкрепляют сильные финансовые показатели — клуб до сих пор не потратил ни пенни с продажи Коутиньо за 142 миллионов фунтов, а в этом сезоне заработал уже около 50 млн. фунтов, добравшись до 1/4 финала Лиги Чемпионов
Источник: http://fapl.ru/posts/61274/?c=1
Все сгорим от успешности Ливерки
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Барса позовет, Салах уйдет
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Пока скузи целуют ему жопу он насрет им в рот и свалит как те же Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, доплатив со своего кармана
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