"Ливерпуль" исключает продажу Салаха

Мохамед Салах "Ливерпуль" не продаст нападающего Мохамеда Салаха ни при каких обстоятельствах грядущим летом, несмотря на существующий интерес к игроку сборной Египта.

Салах совершенно выдающимся образом проводит свой дебютный сезон за мерсисайдский клуб, забив уже 36 голов с учетом всех соревнований. В рамках Премьер-Лиги Мохамед отличился 28 раз, что делает его лучшим бомбардиром всех топ-5 европейских лиг.

Своей высочайшей результативностью 26-летний Салах заработал репутацию игрока мирового уровня, а в прошлом у "красных" возникали большие проблемы с удержанием такого рода футболистов, когда на тех обращали внимание "Реал" или "Барселона".

За последние годы испанским грандам удалось переманить с "Энфилда" таких ценных игроков, как Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, перебравшийся в "Барселону" лишь в январе.

Однако The Telegraph утверждает, что Мохамед совершенно точно не пойдет по их стопам. Fenway Sports Group и главный тренер Юрген Клопп намерены сделать из "Ливерпуля" клуб, который даже звезды высшей категории не будут рассматривать как перевалочный пункт на пути в истинный гранд.

Продемонстрировать это "Ливерпуль" собирается с помощью успехов на футбольном поле, достигая поздних стадий Лиги Чемпионов и претендуя на высшие места в Премьер-Лиге. Также амбиции "красных" подкрепляют сильные финансовые показатели — клуб до сих пор не потратил ни пенни с продажи Коутиньо за 142 миллионов фунтов, а в этом сезоне заработал уже около 50 млн. фунтов, добравшись до 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" находится в здоровом положении, чтобы продолжать инвестировать в новичков и ограждать имеющихся игроков от интереса других клубов, переподписывая контракты на более выгодных условиях.

Что касается Салаха, то после окончания этого сезона у него останется еще целых четыре года по контракту. "Ливерпуль" даже не собирается назначать цену за своего бомбардира, поэтому любые попытки переманить Мохамеда заранее обречены на провал.



Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. hamann20 20.03.2018 08:12 # hamann20
    Из всей этой испано-латинской пиздобратии, только Алонсо ушел мужиком. Обоссав при этом Бенитеса

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  2. infamous 20.03.2018 07:19 # infamous
    Бы бы португез или испасшка, не задумываясь перешел бы, их же всех тянет в путу, а тут араб, думаю у него все нормально с головой

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  3. gringo1990 20.03.2018 07:14 # gringo1990
    Вам напомнить как руководство Ливерки кричало что не будут продавать Филипку... а в итоге...?

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  4. scouser2005 20.03.2018 07:11 # scouser2005
    Салах мусульманин. Что ему делать в христианской Испании?

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  5. j-silver 20.03.2018 07:05 # j-silver
    ну и зря, любые акции, бизнес и вообще все инвестиции (а сюда входят и инвестиции в футболистов) надо продавать "на пике" их стоимости. у салаха сейчас как раз самый пик и за него можно срубить максимально. если америкосы норм бизнесмены (а ни кто и не сомневается что это так) то они продадут его, выжав из покупателя по полной

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  6. beatles-red 20.03.2018 06:53 # beatles-red
    Вот и посмотрим, текут ли арабы тоже от испании как латиносы

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  7. liverfun 20.03.2018 06:37 # liverfun
    Радует позиция клуба и их взгляд на перспективу.
    И, кстати, алонсо не хотел уходить, а был на сильно продан. По остальныи игрокам все понятно, но они вели себя как профи, не считая коутиньо

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  8. chelsea-69 20.03.2018 06:18 # chelsea-69
    Также амбиции "красных" подкрепляют сильные финансовые показатели — клуб до сих пор не потратил ни пенни с продажи Коутиньо за 142 миллионов фунтов, а в этом сезоне заработал уже около 50 млн. фунтов, добравшись до 1/4 финала Лиги Чемпионов

    Источник: http://fapl.ru/posts/61274/?c=1

    Все сгорим от успешности Ливерки

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  9. gringo1990 20.03.2018 06:13 # gringo1990
    Барса позовет, Салах уйдет

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  10. meshuggah 20.03.2018 06:11 # meshuggah
    Пока скузи целуют ему жопу он насрет им в рот и свалит как те же Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, доплатив со своего кармана

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