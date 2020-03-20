Агент Жоржиньо не контактировал с "Юнайтед"

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо заявил, что не контактировал с "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо объявил, что покупка полузащитника будет его приоритетом на трансферном рынке грядущим летом, ведь Майкл Кэррик завершает свою игровую карьеру.



Одним из главных кандидатов на замену Кэррику в "Юнайтед" пресса называла Жоржиньо. Однако 26-летний игрок сборной Италии, которого также сватают в "Ливерпуль", пока не вступал в переговоры с "дьяволами".



"Будучи игроком одной из самых важных национальных команд и сражающегося за Скудетто клуба, очевидно, что он будет привлекать интерес такого рода клубов".



"За последние месяцы я трижды общался со спортивным директором "Наполи". Он ничего не рассказывал об этом, и у меня не было никаких контактов с "Юнайтед".



"У Жоржиньо остается два года по действующему контракту, и по этой причине мы начнем переговоры о новой сделке, потому что ситуация становится опасной. Однако мы не думаем об этом прямо сейчас и займемся этим позже", — сообщил агент Жоао Сантос Radio CRC.