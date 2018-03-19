Боссы "Юнайтед" недовольны отношением Моуриньо к Шоу

Люк Шоу и Жозе Моуриньо Руководство "Манчестер Юнайтед" недовольно манерой обращения главного тренера Жозе Моуриньо с защитником Люком Шоу.

После победы 2:0 над "Брайтоном" в субботу в рамках Кубка Англии Шоу, замененный уже в перерыве, в очередной раз подвергся публичной критике со стороны Моуриньо. Вслед за этим пресса сообщила, что чаша терпения Люка переполнена, и защитник планирует покинуть клуб по окончании сезона.

По информации The Telegraph, некоторые игроки первой команды "Юнайтед" считают, что Моуриньо нарочно "издевается" над Шоу. Однако большие вопросы к тому, как Жозе обращается с Люком, есть и у боссов "красных дьяволов".

Руководство клуба с определенным пониманием относится к тому, что Шоу нет места в планах Моуриньо на будущее, однако боссы все больше склоняются к тому, что Жозе перегибает палку, открыто критикуя Люка.

На "Олд Траффорд" опасаются, что подобное отношение со стороны Моуриньо может негативно сказаться на трансферной стоимости 22-летнего англичанина, и клубу будет сложно вернуть те 28 миллионов фунтов, за которые в 2014 году Шоу был приобретен у "Саутгемптона".



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2018 22:00

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  1. cunningham 19.03.2018 22:48 # cunningham
    ебанутый эгоманьянк переводчик совсем ебнулся

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  2. bamboleyro 19.03.2018 22:26 # bamboleyro
    Погонят ссаными вилами на 3 сезон, отвечаю

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  3. scouser2005 19.03.2018 22:15 # scouser2005
    Люк Шоу.. Я даже подзабыл о нем... А что он еще в скамье?
    Бежать надо ему срочно от безумного, пока не похоронили под лавкой.

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