Дешам — о форме Погба: "Не знаю, в чем дело"

Наставник сборной Франции Дидье Дешам выразил обеспокоенность спадом формы Поля Погба и пообещал поговорить об этом с полузащитником "Манчестер Юнайтед".

Самый дорогой игрок в истории "красных дьяволов" не попадал в стартовый состав команды Жозе Моуриньо на три последних матча, что, правда, не помешало ему получить вызов в национальную команду на товарищеские встречи со сборными Колумбии и России.



Дешам затрудняется объяснить, чем вызваны проблемы 25-летнего полузащитника, но надеется, что в ходе личной беседы ему удастся пролить свет на ситуацию Погба в "Юнайтед".



"Я не знаю, в чем дело. Уверен, я услышу это от него. Конечно, он не может получать удовольствие от своей ситуации".



"Почему и как так получилось, может быть много причин. Для меня имеют огромное значение личные беседы с игроками во время наших тренировочных сборов, чтобы понять их ощущения. Это касается не только Поля", — цитирует Дешама Sky Sports.