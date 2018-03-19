Киоун: "Моуриньо может потерять раздевалку"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, подвергая своих игроков резкой критике, рискует потерять контроль над раздевалкой.

На прошлой неделе Моуриньо устроил разнос своим подопечным, которые вылетели из Лиги Чемпионов и показали не слишком выразительную игру в матче Кубка Англии с "Брайтоном".



Киоун вспомнинает, что перед увольнением из "Реала" и "Челси" португалец тоже конфликтовал с командой, обвиняя игроков в предательстве. Мартин считает, что таким же образом может оборваться карьера Жозе и на "Олд Траффорд".



"Моуриньо потерял раздевалку в "Реале" и "Челси". Он пытается добиться от игроков ответной реакции, но очень сильно рискует. Мне не нравится, как он относится к Люку Шоу. Одно дело спровоцировать игроков на хороший матч и совершенно другое унижать их на публике".



"Моуриньо не играл на высшем уровне, поэтому не понимает, что критика значит для игроков. Как бы он сам он отреагировал, если бы с его сыном поступили так, как он поступает с Шоу? Таким поведением Моуриньо лишь портит отношения с командой", - написал Киоун в колонке для Daily Mail.