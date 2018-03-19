Клопп не считает, что "Ливерпуль" стал лучше обороняться из-за Ван Дейка

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что прогресс в оборонительной игре его команды связан с приобретением Виргила Ван Дейка.

В первой половине этого сезона "красные" зачастую демонстрировали просто ужасную игру в обороне, поэтому, дождавшись наступления января, Клопп смело выложил за Ван Дейка 75 миллионов фунтов — рекордную сумму для защитника.



В девяти последних матчах "Ливерпуль" шесть раз уходил с поля без пропущенных мячей, однако Клопп считает, что это не заслуга одного лишь Виргила.



"Связано ли это с приходом Виргила Ван Дейка? Я не хочу умалять влияние Виргила, но я не думаю, что дело в этом".



"Если ты хочешь обороняться правильно, тогда каждый должен знать, что необходимо делать в любой ситуации. 100 процентов — Виргил повлиял на нашу игру, но такого никогда не было, чтобы я разочаровался в других и сказал бы: "Вот теперь мы, наконец, можем обороняться, потому что Виргил здесь", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".