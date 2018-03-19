Чех пожаловался на ротацию Венгера

Голкипер "Арсенала" Петр Чех пожаловался, что главный тренер Арсен Венгер использует принцип ротации, а не формирует состав исходя из формы игроков.

Перед финалом Кубка Лиги с "Манчестер Сити", на который с первых минут вышел Давид Оспина, Чех намекнул, что хотел бы сыграть в столь ответственном матче, но по итогу был вынужден довольствоваться местом на лавке.



Накануне в студии BBC Петр вновь затронул эту тему. По словам голкипера, если в "Челси" состав определялся исходя из текущей формы и сильных качеств игрока, то в "Арсенале" – исходя из уровня турнира.



"В "Челси" мы никогда не отдавали приоритет определенному турниру, и не было такого, что один играет в Премьер-Лиге, а другой – в Кубке Англии. Если ты хорошо играешь, тебе не нужна пауза. Ты продолжаешь играть дальше".



"Очевидно, что я хотел бы играть во всех турнирах, но нужно уважать решения тренеров и своих партнеров по команде. Еще перед началом сезона я знал, что Давид будет играть в кубковых турнирах", - сообщил Чех.