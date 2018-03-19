Чех пожаловался на ротацию Венгера

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех пожаловался, что главный тренер Арсен Венгер использует принцип ротации, а не формирует состав исходя из формы игроков.

Перед финалом Кубка Лиги с "Манчестер Сити", на который с первых минут вышел Давид Оспина, Чех намекнул, что хотел бы сыграть в столь ответственном матче, но по итогу был вынужден довольствоваться местом на лавке.

Накануне в студии BBC Петр вновь затронул эту тему. По словам голкипера, если в "Челси" состав определялся исходя из текущей формы и сильных качеств игрока, то в "Арсенале" – исходя из уровня турнира.

"В "Челси" мы никогда не отдавали приоритет определенному турниру, и не было такого, что один играет в Премьер-Лиге, а другой – в Кубке Англии. Если ты хорошо играешь, тебе не нужна пауза. Ты продолжаешь играть дальше".

"Очевидно, что я хотел бы играть во всех турнирах, но нужно уважать решения тренеров и своих партнеров по команде. Еще перед началом сезона я знал, что Давид будет играть в кубковых турнирах", - сообщил Чех.




Метки Арсенал, Чех

Автор foxmcfc   

Дата 19.03.2018 18:00

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  1. babsez 19.03.2018 19:18 # babsez
    Если ты хорошо играешь, тебе не нужна пауза.

    Источник: http://fapl.ru/posts/61268/
    Петя считает, что он хорошо играет?

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  2. mixmaster 19.03.2018 18:14 # mixmaster
    нормальное разделение, все так делают.
    носатый же не стоял в кубке ФА

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