Салаху льстит сравнение с Месси

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что ему льстит сравнение с суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси.



Четырежды огорчив "Уотфорд" в субботу, теперь Салах имеет на своем счету 36 голов за мерсисайдский клуб с учетом всех соревнований. В рамках чемпионата Мохамед отличился 28 раз, являясь лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг.



В последнее время 25-летнего египтянина не сравнивает с Лионелем только ленивый — в субботу даже главный тренер "красных" Юрген Клопп не удержался и заявил, что Салах "на пути" к тому, чтобы встать в один ряд с Месси. Сам Мохамед этим вполне доволен.



"Конечно, когда тебя сравнивают с такого рода большим игроком, это приятно. Нас сравнивают благодаря моим голам и его голам, так что это очень хорошо".



"Конечно, ты всегда должен стремиться к большему. С момента своего перехода сюда я пытаюсь кое-что добавить клубу. На старте сезона я поставил перед собой голевую цель, однако я не собираюсь раскрывать ее сейчас".



"Я раскрою свою цель лишь в конце сезона. В конце сезона вы узнаете, сколько я планировал забить. Это особенная цель, и я надеюсь ее достичь", — цитирует Салаха ESPN.