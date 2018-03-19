Салаху льстит сравнение с Месси

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что ему льстит сравнение с суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси.

Четырежды огорчив "Уотфорд" в субботу, теперь Салах имеет на своем счету 36 голов за мерсисайдский клуб с учетом всех соревнований. В рамках чемпионата Мохамед отличился 28 раз, являясь лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг.

В последнее время 25-летнего египтянина не сравнивает с Лионелем только ленивый — в субботу даже главный тренер "красных" Юрген Клопп не удержался и заявил, что Салах "на пути" к тому, чтобы встать в один ряд с Месси. Сам Мохамед этим вполне доволен.

"Конечно, когда тебя сравнивают с такого рода большим игроком, это приятно. Нас сравнивают благодаря моим голам и его голам, так что это очень хорошо".

"Конечно, ты всегда должен стремиться к большему. С момента своего перехода сюда я пытаюсь кое-что добавить клубу. На старте сезона я поставил перед собой голевую цель, однако я не собираюсь раскрывать ее сейчас".

"Я раскрою свою цель лишь в конце сезона. В конце сезона вы узнаете, сколько я планировал забить. Это особенная цель, и я надеюсь ее достичь", — цитирует Салаха ESPN.



Метки Барселона, Ливерпуль, Месси, Салах

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2018 17:00

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  1. gerry 19.03.2018 17:06 # gerry
    36 или 39

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  2. manutd-20champ 19.03.2018 17:04 # manutd-20champ
    односезонка

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  3. mancunia-planet 19.03.2018 17:03 # mancunia-planet
    играет здорово, лучший в этом сезоне - и на этом всё) какой накуй Месси
    где трофеи и медальки? ааа точно, он же за Ливер бегает

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