"Юнайтед" продлил контракт с Янгом

Эшли Янг "Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на 12 месяцев контракт вингера Эшли Янга. Теперь будущее ветерана связано до конца следующего сезона.

В этом сезоне экс-игрок "Астон Виллы" провел 30 матчей за "красных дьяволов", утвердившись в качестве основного левого защитника команды Жозе Моуриньо.

Игра 32-летнего Янга за клуб не осталась незамеченной и в сборной Англии, чей наставник Гарет Саутгейт вызвал Эшли на предстоящие товарищеские матчи против Голландии и Италии.

И если будущее конкурента Янга по позиции Люка Шоу вызывает большие вопросы, то Эшли очевидным образом входит в планы Моуриньо на следующий сезон. Свидетельством эту является продление с опытным игроком контракта до июня 2019, сообщает Sky Sports.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2018 16:00

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  1. smokekush 19.03.2018 16:56 # smokekush
    Что же там Эшли такое плохое говорил, что ему решил порофлить в рот голубь)

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  2. blackdreamer 19.03.2018 16:08 # blackdreamer
    самый запоминающийся момент в карьере у человека
    - голубь срёт в рот
    тупикал скам

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