"Юнайтед" продлил контракт с Янгом

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на 12 месяцев контракт вингера Эшли Янга. Теперь будущее ветерана связано до конца следующего сезона.

В этом сезоне экс-игрок "Астон Виллы" провел 30 матчей за "красных дьяволов", утвердившись в качестве основного левого защитника команды Жозе Моуриньо.



Игра 32-летнего Янга за клуб не осталась незамеченной и в сборной Англии, чей наставник Гарет Саутгейт вызвал Эшли на предстоящие товарищеские матчи против Голландии и Италии.



И если будущее конкурента Янга по позиции Люка Шоу вызывает большие вопросы, то Эшли очевидным образом входит в планы Моуриньо на следующий сезон. Свидетельством эту является продление с опытным игроком контракта до июня 2019, сообщает Sky Sports.