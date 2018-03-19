"Юнайтед" продлил контракт с Янгом
"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на 12 месяцев контракт вингера Эшли Янга. Теперь будущее ветерана связано до конца следующего сезона.
В этом сезоне экс-игрок "Астон Виллы" провел 30 матчей за "красных дьяволов", утвердившись в качестве основного левого защитника команды Жозе Моуриньо.
Игра 32-летнего Янга за клуб не осталась незамеченной и в сборной Англии, чей наставник Гарет Саутгейт вызвал Эшли на предстоящие товарищеские матчи против Голландии и Италии.
И если будущее конкурента Янга по позиции Люка Шоу вызывает большие вопросы, то Эшли очевидным образом входит в планы Моуриньо на следующий сезон. Свидетельством эту является продление с опытным игроком контракта до июня 2019, сообщает Sky Sports.
19.03.2018 16:00
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Что же там Эшли такое плохое говорил, что ему решил порофлить в рот голубь)
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самый запоминающийся момент в карьере у человека
- голубь срёт в рот
тупикал скам
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