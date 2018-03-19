УЕФА не накажет Уэлбека
УЕФА не накажет дисквалификацией нападающего "Арсенала" Данни Уэлбека, заработавшего спорный пенальти в матче с "Миланом".
В начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Уэлбек заработал для "канониров" пенальти. Как показалось на повторе, Данни откровенно нырнул, поэтому игроки "Милана" остались недовольны решением рефери.
После победы 3:1 рулевой "Арсенала" Арсен Венгер пообещал пересмотреть эпизод и поговорить с Уэлбеком насчет возможной симуляции. Вдобавок Данни рисковал схлопотать дисквалификацию от УЕФА.
Однако в понедельник дисциплинарная комиссия объявила, что не обнаружила в действиях нападающего симуляции. Таким образом, Уэлбек будет допущен до четвертьфинальных матчей Лиги Европы с ЦСКА.
19.03.2018 15:40
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