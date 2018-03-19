Кристенсен обратился за советом к Терри

На фоне череды неудач защитник "Челси" Андреас Кристенсен обратился за советом к бывшему капитану "синих" Джону Терри.

После результативной ошибки в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" датчанин пообещал, что извлечет урок и не допустит повторения случившегося. Слово Андреас не сдержал: защитник ужасно сыграл в последовавших затем матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Череда неудач заставила 21-летнего игрока обратиться за советом к Терри. Ныне капитан "Астон Виллы" посоветовал Андреасу не зацикливаться на ошибках и понять, что они неотъемлемая часть игры.



"Недавно у меня состоялся разговор с Джоном Терри, мы обменилась парой реплик. Он тоже сталкивался с ошибками, поэтому поговорить с ним было весьма полезно".



"Он сказал мне, что допускать ошибки вполне естественно, и провел параллель с нападающими, которые, упустив один момент, могут реализовать другой и исправиться. У защитников такой роскоши нет: мы не можем отменить гол, забитый в наши ворота".



"Конечно, всегда легко указать пальцем на игрока, который допустил ошибку, и обвинить его во всех смертных грехах. Но я послушал Джона и теперь двигаюсь вперед", - цитирует Кристенсена The Independent.