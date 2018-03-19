Матич: "Победа в Кубке Англии не спасет наш сезон"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что даже победа в Кубке Англии не спасет сезон "красных дьяволов".

После позорного вылета из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала у команды Жозе Моуриньо остался всего один шанс на трофей. Для этого "Юнайтед" необходимо выиграть Кубок Англии, где "дьяволы" добрались до полуфинала.

Однако Матич считает, что даже победа на "Уэмбли" не спасет сезон для его команды: "Юнайтед" слишком далеко отпустил соседей из "Сити" в Премьер-Лиге и неудачно выступил в еврокубках.

"Едва ли это спасет наш сезон. Даже если мы возьмем Кубок Англии, это не сделает наш сезон успешным. Мы участвовали в четырех турнирах, поэтому одного трофея для меня недостаточно", - сообщил Матич Sky Sports.




Метки Манчестер Юнайтед, Матич

Автор foxmcfc   

Дата 19.03.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 743

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. osivori 19.03.2018 14:45 # osivori
    интересно чем обидели и кто обидел матича, сразу же переметнулся в маню, рвет там, а у нас этот барсучок, который не рыба и не мясо, эххххх ха ха как же можно было его отпускать, впрочем как и раньше мату

    (ответить)

  2. kowevoy 19.03.2018 14:33 # kowevoy
    Все говорят, что ложили на кубок..значит будут рвать жопу ещё сильнее

    (ответить)

  3. fc-oil 19.03.2018 14:31 # fc-oil
    До сих пор ржу, как пенсы променяли хорошего опорника на Бакайококо)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: