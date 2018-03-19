Матич: "Победа в Кубке Англии не спасет наш сезон"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что даже победа в Кубке Англии не спасет сезон "красных дьяволов".

После позорного вылета из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала у команды Жозе Моуриньо остался всего один шанс на трофей. Для этого "Юнайтед" необходимо выиграть Кубок Англии, где "дьяволы" добрались до полуфинала.



Однако Матич считает, что даже победа на "Уэмбли" не спасет сезон для его команды: "Юнайтед" слишком далеко отпустил соседей из "Сити" в Премьер-Лиге и неудачно выступил в еврокубках.



"Едва ли это спасет наш сезон. Даже если мы возьмем Кубок Англии, это не сделает наш сезон успешным. Мы участвовали в четырех турнирах, поэтому одного трофея для меня недостаточно", - сообщил Матич Sky Sports.