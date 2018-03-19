Галлас советует "Челси" отпустить Азара и Куртуа

Эден Азар и Тибо Куртуа Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас посоветовал "синим" избавиться от голкипера Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара.

Лидеры сборной Бельгии до сих пор не поставили подпись под новым контрактом с "Челси", перекладывая право первого голоса друг на друга. По мнению Галласа, "синим" нужно продать обоих: найти замену реально и для Куртуа, и для Азара.

"В мире полно игроков, которые могли бы их заменить. Иногда вы должны принять, что ваши лучшие игроки хотят или должны уйти. Возможно, они хотят попробовать себя в другой стране. Возможно, они просто выиграли все возможные призы и хотят большего".

"Я не думаю, что Азар и Куртуа выиграют Лигу Чемпионов с "Челси". И вот почему они стремятся уйти и подобрать себе новый клуб. Возможно, их стоит спросить, за какой клуб они болели в детстве, и тогда все встанет на свои места. Многие мечтали играть за "Барселону" и Реал", - сообщил Галлас Evening Standard.




Метки Азар, Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.03.2018 13:00

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  1. kara-balapan 19.03.2018 13:07 # kara-balapan
    Поссал на пинсов...

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  2. gringo1990 19.03.2018 13:02 # gringo1990
    Соглашусь с Галласом. Пол состава как минимум распустить к чертям.
    Никто не соответствует уровню клуба кроме Уголька.

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