Галлас советует "Челси" отпустить Азара и Куртуа

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас посоветовал "синим" избавиться от голкипера Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара.

Лидеры сборной Бельгии до сих пор не поставили подпись под новым контрактом с "Челси", перекладывая право первого голоса друг на друга. По мнению Галласа, "синим" нужно продать обоих: найти замену реально и для Куртуа, и для Азара.



"В мире полно игроков, которые могли бы их заменить. Иногда вы должны принять, что ваши лучшие игроки хотят или должны уйти. Возможно, они хотят попробовать себя в другой стране. Возможно, они просто выиграли все возможные призы и хотят большего".



"Я не думаю, что Азар и Куртуа выиграют Лигу Чемпионов с "Челси". И вот почему они стремятся уйти и подобрать себе новый клуб. Возможно, их стоит спросить, за какой клуб они болели в детстве, и тогда все встанет на свои места. Многие мечтали играть за "Барселону" и Реал", - сообщил Галлас Evening Standard.