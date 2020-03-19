Хендерсон не может выбрать между Салахом и Суаресом
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признался, что просто не может выбрать между нынешний звездой "красных" Мохамедом Салахом и нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом, ранее блиставшим на "Энфилде".
Оформив покер в субботнем матче с "Уотфордом", Салах достиг отметки в 36 голов в этом сезоне. Мохамед стал не только лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, но и самым продуктивным игроком в пятерке ведущих чемпионатов.
Естественно, египтянина уже вовсю сравнивают с Луисом Суаресом, который в сезоне 2013/14 оформил 31 гол в Премьер-Лиге и повторил рекорд Алана Ширера и Криштиану Роналду. Хендерсон затрудняется ответить, кого он считает более классным игроком.
"Они оба великолепные игроки, но их нельзя сравнивать. Да, они забивают много голов, упорно работают без мяча, но проводить какие-либо параллели я, пожалуй, не стану".
"Луис перешел в "Барселону" и выступает за них великолепным образом. Для меня было привилегией играть вместе с ним, но Мо тоже проводит невероятный сезон. Он блистает каждую неделю, без остановки", - сообщил Хендерсон Sky Sports.
19.03.2018 12:00
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Последние комментарии:
Он блистает каждую неделю, без остановки", - сообщил Хендерсон Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/61261/?c=1
это все из-за мочи пенсов
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Хрендерсон это тот, который заменил великого Джеррарда? ахахааа...
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Если б Салах выбрал ЛФК еще в первый приход в АПЛ...
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новость из параллельной вселенной:
сосолах не может выбрать между лузерпулем и барселоной
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