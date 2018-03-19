Райола подыскивает покупателей на Погба
Агент Мино Райола прощупывает почву под возможным уходом Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", подыскивая потенциальных покупателей на игрока сборной Франции.
Летом 2016 года Райола заработал больше 40 миллионов фунтов со сделки, которая позволила Погба вернуться в МЮ из "Ювентуса". С тех пор Полю не удалось оправдать вложенные в него средства — главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже несколько раз оставлял полузащитника на скамейке.
Как стало известно Daily Mirror, Райола недоволен таким отношением тренера к своему клиенту. Более того, Мино открыт к диалогу с клубами, которые могли бы приобрести Погба по окончании этого сезона.
Райолу не устраивает, что Поль играет на неудобной для себя позиции и зарабатывает меньше нападающего Алексиса Санчеса. При этом пока Мино весьма осторожен, поскольку вместе с Погба представляет интересы Златана Ибрагимовича, Ромелу Лукаку и Серхио Ромеро. Портить отношения с боссами клуба агент явно не собирается.
19.03.2018 11:00
Просмотров: 2903
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вали уже наконец-то
(ответить)
по фтоке и так понятно что его зае................ письма и послания Ван Галя и Маура по мылу,трекеры хуекеры, человек вырос в Африке в джунглях и может только мячик ногой стукать, а тут технологии сука вот и поплыл чувак
(ответить)
Да ладно. Ему всего 25 лет. 2 года поиграет в мю, потом еще будет шанс поиграть в топ клубе
(ответить)
Да проще моура пистануть с прогиба, и взять норм коача, а не водителя автобуса!
(ответить)
в Шанхай
(ответить)
Ахахахахаха. Днарей пихает всем подряд. Бало, покпа......
(ответить)
орево
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий