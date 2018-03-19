Райола подыскивает покупателей на Погба

Агент Мино Райола прощупывает почву под возможным уходом Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", подыскивая потенциальных покупателей на игрока сборной Франции.

Летом 2016 года Райола заработал больше 40 миллионов фунтов со сделки, которая позволила Погба вернуться в МЮ из "Ювентуса". С тех пор Полю не удалось оправдать вложенные в него средства — главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже несколько раз оставлял полузащитника на скамейке.



Как стало известно Daily Mirror, Райола недоволен таким отношением тренера к своему клиенту. Более того, Мино открыт к диалогу с клубами, которые могли бы приобрести Погба по окончании этого сезона.



Райолу не устраивает, что Поль играет на неудобной для себя позиции и зарабатывает меньше нападающего Алексиса Санчеса. При этом пока Мино весьма осторожен, поскольку вместе с Погба представляет интересы Златана Ибрагимовича, Ромелу Лукаку и Серхио Ромеро. Портить отношения с боссами клуба агент явно не собирается.