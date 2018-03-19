Матичу нравится требовательность Моуриньо

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что ему нравится требовательность наставника Жозе Моуриньо по отношению к своим игрокам.

В минувшую субботу "красные дьяволы" отпраздновали победу 2:0 над "Брайтоном" и вышли в полуфинал Кубка Англии, однако после матча Моуриньо жестко прошелся по своим игрокам, пощадив лишь Матича и Ромелу Лукаку.



Это далеко не первый раз, когда Жозе на публику критикует своих подопечных, однако Неманье это даже нравится.



"Он особенный, потому что он хочет побеждать, всегда. Вы видите, что он, проигрывая матч, не может с этим смириться. Вероятно, именно поэтому за свою жизнь он завоевал более 20 трофеев. С ним очень сложно работать, потому что он всегда хочет больше и больше".



"Даже если ты выиграл лигу, в следующем сезоне он захочет снова ее выиграть. Ему нравится это, и игроки должны быть готовы к подобному. Мне нравится, когда тренер всегда хочет быть лучше и лучше, и ты всегда должен совершенствоваться, всегда показывать свою лучшую игру. Мне нравится работать таким образом, нравятся такие отношения".



"На столь высоком уровне в "Манчестер Юнайтед", а также в "Челси", где я выступал прежде, игроки должны быть готовы к подобному, потому что здесь давление высоко".



"Каждый ожидает от тебя победы в каждом матче. Конечно, это невозможно, но болельщики всегда ожидают побед. Не имеет значения, устал ты или нет, болельщики хотят видеть футбол высокого качества. И это нормально", — цитирует Матича Daily Mirror.