Конте доволен игрой Мораты

Альваро Мората Главный тренер "Челси" Антонио Конте похвалил своего нападающего Альваро Морату, который помог команде выйти в полуфинал Кубка Англии.

Накануне Мората забил свой первый гол в 2018 году, поспособствовав победе в гостях у "Лестера" со счетом 1:2. Конте считает, что это очень важное событие для испанца, который в последнее время растерял как форму, так и уверенность в себе.

"Вы очень хорошо знаете, что нападающему важно забивать. Альваро было важно забить сегодня, и я остался доволен его игрой. Он проявил замечательный характер и силу духа. Думаю, его гол будет очень важен для будущего".

"Было непросто сыграть 120 минут таким образом после матча в Лиге Чемпионов. Сегодня вечером мы много сражались и проявили огромное желание достичь полуфинала на "Уэмбли" второй год подряд", — цитирует Конте Evening Standard.



Метки Конте, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2018 09:00

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  1. blueswin 19.03.2018 09:58 # blueswin
    спиной к чужим воротам не много получится забить

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  2. j-silver 19.03.2018 09:43 # j-silver
    да днил как обычно, но одно стоит отметить - валялся в корчах уже не после каждого контакта, пытался таки устоять на ногах

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