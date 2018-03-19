Конте доволен игрой Мораты

Главный тренер "Челси" Антонио Конте похвалил своего нападающего Альваро Морату, который помог команде выйти в полуфинал Кубка Англии.

Накануне Мората забил свой первый гол в 2018 году, поспособствовав победе в гостях у "Лестера" со счетом 1:2. Конте считает, что это очень важное событие для испанца, который в последнее время растерял как форму, так и уверенность в себе.



"Вы очень хорошо знаете, что нападающему важно забивать. Альваро было важно забить сегодня, и я остался доволен его игрой. Он проявил замечательный характер и силу духа. Думаю, его гол будет очень важен для будущего".



"Было непросто сыграть 120 минут таким образом после матча в Лиге Чемпионов. Сегодня вечером мы много сражались и проявили огромное желание достичь полуфинала на "Уэмбли" второй год подряд", — цитирует Конте Evening Standard.