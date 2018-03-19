Ван Галь обвинил игроков "Юнайтед" в непрофессионализме

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь обвинил игроков "красных дьяволов" в непрофессионализме и игнорировании его рекомендаций.

Приглашая в свое время голландского специалиста, боссы "Юнайтед" надеялись найти выход из кризиса, в который клуб угодил в период работы Дэвида Мойеса. Однако при Луи многие проблемы лишь усугубились.



После свой отставки из "Юнайтед" два года назад Ван Галь без устали критикует "дьяволов". В своем очередном интервью Луис предъявил претензии игрокам команды, которые не воспринимали всерьез его послания по электронной почте.



"Мы вместе с моим IT-специалистом разработали специальный цифровой трекер. Каждый игрок мог авторизоваться и посмотреть на свои показатели".



"Таким образом, у каждого игрока была возможность подготовиться дома, чтобы затем встретиться со мной для личной беседы".



"Это правда, что некоторые игроки притворялись, что читали мои письма. Это свидетельствует об их непрофессионализме, и я указывал им на это".



"Я уже практиковал подобную рассылку электронных писем в "Баварии". Убежден, настоящий профессионал хочет вести себя профессионально. Как Арьен Роббен — он читает письма", — сообщил Ван Галь Bild.