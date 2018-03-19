Люк Шоу решил уйти из "Юнайтед"

Защитник Люк Шоу окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за отношения к себе со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.

По ходу этого сезона был момент, когда Шоу удалось сыграть несколько матчей подряд и заслужить осторожную похвалу со стороны Моуриньо, однако затем все быстро вернулось на круги своя, и Жозе показал, что его первым выбором на позиции левого защитника остается Эшли Янг.



Своего очередного шанса Люк дождался в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Брайтона" в субботу, однако Моуриньо не только снял Шоу с игры уже в перерыве, но и затем жестко раскритиковал игрока сборной Англии.



"Почему я заменил Шоу? Я хотел обороняться лучше. Я хотел, чтобы моя оборонительная линия была более надежной, я хотел видеть больше характера в команде, потому что много раз мне казалось, что Матич — остров характера, желания и контроля в окружении недостаточного мастерства и недостаточного желания", — сообщил Моуриньо после матча.



Как стало известно The Times, этот кубковый матч, завершившийся победой "красных дьяволов" со счетом 2:0, переполнил чашу терпения Шоу. 22-летний защитник окончательно понял, что ему не удастся сработаться с Моуриньо, и теперь готовится к уходу из клуба, где он провел четыре года.



Добавим, что от контракта Шоу остается всего один полный год, поэтому "Юнайтед" не будет завышать цену на англичанина. Претендентом номер один на Люка считается "Тоттенхэм".