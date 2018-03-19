Арсен Венгер: наследие под угрозой

Еще никогда уход Арсена Венгера из "Арсенала" не был так вероятен, как сейчас. Но что может оставить французский тренер после себя в случае ухода, какое наследие ждет его преемника?

Долгое время аргументом в пользу продления сотрудничества с Арсеном Венгером для болельщиков "Арсенала" был риск возможного регресса после ухода француза. Как и Алекс Фергюсон в "Манчестер Юнайтед", Венгер вышел на совершенно другой уровень управления и стал самой влиятельной фигурой в клубе, контролирующей всю структуру.



Это, в конце концов, и сделало невозможной отставку Венгера — слишком многое завязано на персоне Арсена. В прошлом году француз подписал новых двухлетний контракт, и все, на что решилось руководство "Арсенала" — это внести изменения в спортивный менеджмент чтобы подготовиться к неизбежной жизни без Венгера в будущем. На позиции самого Арсена никто не посягал — "Арсенал" по-прежнему не хочет идти на такие шаги, боясь, что из-под контроля выйдет финансово успешная модель клуба.



Об уходе отказывается думать и сам Венгер. В отличие от того же Фергюсона, ему принять это решение сложнее, потому что француз давно находится далеко от вершины и морально не готов уйти побежденным. Помимо всех прочих нюансов, есть ощущение того, что Арсен не представляет свою жизнь без "Арсенала", проведя здесь два последних десятилетия. Утрата контроля и привычной формы существования — вещи, останавливающее Венгера перед очень важным шагом.







Чувствительность клуба и самого менеджера понять можно, но из-за нее "Арсенал" в итоге оказывается в худшем, чем еще несколько лет назад, положении. Аргумент о "жизни после" больше не принимается. Уровень нынешних "канониров" не настолько велик — учитывая нынешнюю финансовую расстановку сил в Премьер-Лиге, шестое место "канонирам" сумеет обеспечить почти любой специалист. "Арсенал" будет шестым в этом сезоне — и это не эпизодическое падение, а медленный регресс. Ситуация не будет развиваться в обратную сторону с Венгером во главе, что теперь признают и его сторонники.



На этом этапе лондонцы потеряют имя, но не утратят в силе — француз уже давно не работает на будущее команды. 10 лет назад Венгер в роли менеджера гарантировал "Арсеналу" поддержание позиций в условиях экономии, но со временем "канониры" стали заложниками его упертости и взглядов, уже выступающих барьером в развитии. Арсен Венгер давно не воспитывал по-настоящему успешных игроков, будь они представителями клубной академии, либо купленными исполнителями. Исключением может быть разве что Эктор Беллерин, который вполне способен покинуть "Арсенал" ближайшим летом в поиске больших вызовов. "Арсенал" не так уж хорошо тратит средства на уже сформировавшихся игроков. Его проблемы с нынешним тренером стали ментальными, и даже успешное вложение денег в того или иного футболиста не делает разницы для команды. "Они становятся часть этого карнавала оправданий", — верно замечает бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт.



Что по-настоящему обидно, так это то, что Венгер, продолжая уперто стоять на своем, ставит под удар собственное наследие. Даже те болельщики, которые застали лучшие годы француза в клубе, имеют испорченное впечатление о французе, превратившегося на закате лет в футбольного "диктатора". И это впечатление даже важнее статистического факта о четырнадцати годах без чемпионского титула.



Помимо впечатлений, есть и фундамент, который Венгер оставит после себя. Вполне возможно, что нынешний контракт таки станет для него последним, пусть он и доработает его до конца (следующего лета). Что сумеет оставить после себя француз непосредственно в первой команде? "Арсенал" будет выглядеть шестым коллективом Англии в конкретную минуту, но также может потерять и наиболее классных своих игроков, которые сейчас не хотят планировать будущее в неопределенной ситуации. Другой вопрос покажется еще более неприятным: а много ли в нынешнем "Арсенале" игроков, действительно важных для команды? Месут Озил новый контракт с "канонирами" подписал в январе, но, как и большинство остальных, немец проявляет свой класс эпизодически. Это могут быть серии хороших матчей, но никто не даст четкого ответа на вопрос о том, какие футболисты в составе нынешнего "Арсенала" являются по-настоящему незаменимыми.



В конце концов, Арсен Венгер пришел к тому, что незаменимым для клуба перестал быть как он, так и большинство футболистов. "Арсенал" очень боится пойти на увольнение француза ближайшим летом — и это боязнь нарушить привычный уклад жизни, а не какую-то эффективную систему. После нескольких лет стагнации эта система начала регрессировать, и теперь время играет как против клуба, так и против Венгера. Из-за нежелания терять власть менеджер "Арсенала" ставит под удар собственное наследие.



