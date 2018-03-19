Конте жаждет выйти в финал Кубка Англии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что полон желания второй сезон подряд достичь финала Кубка Англии.

Сыграв 120 минут в гостях у "Лестера" в воскресенье, "синие" все-таки вырвали победу со счетом 1:2 и обеспечили себе выход в полуфинал турнира, где теперь сыграют с "Саутгемптоном".



Конте уже находится в предвкушении поездки на "Уэмбли" и надеется вновь достичь финала Кубка Англии, где в прошлом сезоне его команда уступила "Арсеналу".



"Когда добираешься до этой стадии, то каждый матч сложный. "Саутгемптон" едва сменил тренера, однако мы должны быть счастливы, что снова отправляемся на "Уэмбли". Мы постараемся изо всех сил, чтобы выйти в финал. Мы хотим удовлетворить своих фанатов".



"Думаю, наша цель — постараться выступить как можно лучше, упорно работая вместе с игроками. Я должен быть доволен самоотдачей игроков. Возможность выиграть трофей всегда важна для команды вроде "Челси". Но важнее всего для нас сражаться до конца в каждом соревновании. Мы постараемся выйти в финал", — сообщил Конте BBC.