Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Кубок Англии В воскресенье вечером состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии, которая свела друг против друга "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Напомним, что по итогам выходных путевку на "Уэмбли" завоевали "Тоттенхэм", "Юнайтед", "Саутгемптон" и "Челси". Таким образом, Кубок Англии совершенно точно достанется кому-то из представителей Премьер-Лиги.

Жеребьевка, прошедшая в воскресенье вечером, расставила четверку оставшихся команд по парам. "Юнайтед" сыграет с "Тоттенхэмом", а "Челси" померится силами с "Саутгемптоном".

Отметим, что матчи пройдут 21-22 апреля на "Уэмбли". Небольшое преимущество перед соперниками получает "Тоттенхэм": на главном стадионе Англии "шпоры" проводят все домашние игры в этом сезоне.




Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор foxmcfc   

Дата 18.03.2018 22:15

Количество просмотров Просмотров: 4083

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 19.03.2018 00:03 # van-der-slav
    Отлично. Минус один матч в сезоне для нас

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  2. scouser2005 18.03.2018 23:58 # scouser2005
    Просто супер. Это будет битва без чести и славы.

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  3. tursa 18.03.2018 23:11 # tursa
    мю сотон будет худший финал в истории

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  4. mancunia-planet 18.03.2018 22:59 # mancunia-planet
    Алли, Сон, Эриксен один лучших полузащитников мира, да и опорная зона в поряде. у МЮ почти нет шансов. шпоры фавориты

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  5. mancunia-planet 18.03.2018 22:54 # mancunia-planet
    Арсенал много кубков собрал, престижно

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  6. martingor 18.03.2018 22:48 # martingor
    В Кубке кроме Сотона одни обосанцы, обхарканцы и опездухи короче одни дегенераты

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  7. highneken 18.03.2018 22:31 # highneken
    Главное что Юнайтед хуйца соснет, в любом случае. А Моуриньо потребует от клуба трех опорников по 60 млн и нового двух метрового форворда, чтоб было на кого навешивать. Потом обвинит клуб в ментальности неудачников и свалит. Чего не хотелось бы. Т.к с таким составом новый тренер сможет поставить не хуевую атакующую игру. Если конечно все атакующие игроки не сьебут раньше ) подальше от антифутбола. Марсиаль , рэшфорд , мата , да даже Санчес если не дебилы должны насиловаиь телефоны своих агентов , чтобы свалить этим летом. Кто нибудь вообще видел санчеса на поле , после перехода в мю ? Был топом, а стал моуринщиной...

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  8. bezviz 18.03.2018 22:28 # bezviz
    хотел мю, это было бы вообще изи полуфинал, с сотоном придется попотеть

    финал Челси 2-1 шпоры

    дубль Моратича и гол кейна

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  9. couture 18.03.2018 22:25 # couture
    Святые должны всех укатать.

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  10. ccchelsea 18.03.2018 22:22 # ccchelsea
    Норм вообще. Если Тоттенхэм выйдет в финал, то закончим сезон с трофеем.

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  11. chelsealondon 18.03.2018 22:20 # chelsealondon
    Изи....

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  12. j-silver 18.03.2018 22:20 # j-silver
    пенсы в финале со шпорами катать будут

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  13. cristean2 18.03.2018 22:18 # cristean2
    изи финал, хихихихи!

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