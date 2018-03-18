Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
В воскресенье вечером состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии, которая свела друг против друга "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Напомним, что по итогам выходных путевку на "Уэмбли" завоевали "Тоттенхэм", "Юнайтед", "Саутгемптон" и "Челси". Таким образом, Кубок Англии совершенно точно достанется кому-то из представителей Премьер-Лиги.
Жеребьевка, прошедшая в воскресенье вечером, расставила четверку оставшихся команд по парам. "Юнайтед" сыграет с "Тоттенхэмом", а "Челси" померится силами с "Саутгемптоном".
Отметим, что матчи пройдут 21-22 апреля на "Уэмбли". Небольшое преимущество перед соперниками получает "Тоттенхэм": на главном стадионе Англии "шпоры" проводят все домашние игры в этом сезоне.
18.03.2018 22:15
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Последние комментарии:
Отлично. Минус один матч в сезоне для нас
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Просто супер. Это будет битва без чести и славы.
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мю сотон будет худший финал в истории
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Алли, Сон, Эриксен один лучших полузащитников мира, да и опорная зона в поряде. у МЮ почти нет шансов. шпоры фавориты
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Арсенал много кубков собрал, престижно
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В Кубке кроме Сотона одни обосанцы, обхарканцы и опездухи короче одни дегенераты
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Главное что Юнайтед хуйца соснет, в любом случае. А Моуриньо потребует от клуба трех опорников по 60 млн и нового двух метрового форворда, чтоб было на кого навешивать. Потом обвинит клуб в ментальности неудачников и свалит. Чего не хотелось бы. Т.к с таким составом новый тренер сможет поставить не хуевую атакующую игру. Если конечно все атакующие игроки не сьебут раньше ) подальше от антифутбола. Марсиаль , рэшфорд , мата , да даже Санчес если не дебилы должны насиловаиь телефоны своих агентов , чтобы свалить этим летом. Кто нибудь вообще видел санчеса на поле , после перехода в мю ? Был топом, а стал моуринщиной...
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хотел мю, это было бы вообще изи полуфинал, с сотоном придется попотеть
финал Челси 2-1 шпоры
дубль Моратича и гол кейна
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Святые должны всех укатать.
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Норм вообще. Если Тоттенхэм выйдет в финал, то закончим сезон с трофеем.
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Изи....
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пенсы в финале со шпорами катать будут
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изи финал, хихихихи!
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