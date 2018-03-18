В воскресенье вечером состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии, которая свела друг против друга "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Напомним, что по итогам выходных путевку на "Уэмбли" завоевали "Тоттенхэм", "Юнайтед", "Саутгемптон" и "Челси". Таким образом, Кубок Англии совершенно точно достанется кому-то из представителей Премьер-Лиги.



Жеребьевка, прошедшая в воскресенье вечером, расставила четверку оставшихся команд по парам. "Юнайтед" сыграет с "Тоттенхэмом", а "Челси" померится силами с "Саутгемптоном".



Отметим, что матчи пройдут 21-22 апреля на "Уэмбли". Небольшое преимущество перед соперниками получает "Тоттенхэм": на главном стадионе Англии "шпоры" проводят все домашние игры в этом сезоне.