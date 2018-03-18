"Челси" сломил сопротивление "Лестера" в экстра-таймах

Гол Педро на исходе первого экстра-тайма позволил "Челси" вырвать победу у "Лестера" со счетом 1:2 и выйти в полуфинал Кубка Англии.

Матч на "Кинг Пауэр" начался в невысоком темпе. "Лисы" без сопротивления отдали мяч сопернику, однако гости ничего не могли придумать. В первые полчаса команды лишь обменялись дальними ударами — Уилфрид Ндиди и Альваро Мората размяли голкиперов.



Неторопливое течение матча было нарушено на 42-й минуте, когда Рияд Махрез потерял мяч на подступах к чужой штрафной, и "синие" тут же организовали контратаку. Промчавшись вперед, Виллиан сделал передачу на Морату, который ворвался в штрафную площадку и нанес обводящий удар мимо голкипера — 0:1.



Второй тайм "Лестер" начал с пары опасных моментов, но Махрезу и Джейми Варди не хватило точности. Хозяева пытались изменить игру, однако "Челси" достаточно уверенно сдерживал своего соперника и находился в ожидании шанса для второго гола.



На 76-й минуте оборона гостей все-таки дала сбой. Защитники "Челси" дважды блокировали удары "лис" после прострела Махреза с фланга, однако накрыть Варди никто не успел, и Джейми с близкого расстояния добил мяч в ворота — 1:1.



На 80-й минуте "синие" огрызнулись зрелищным ударом Мораты — Альваро пяткой пробил по мячу и попал в штангу, но лайнсмен уже зафиксировал офсайд. Спустя три минуты "Лестер" ответил выстрелом Варди, отличиться которому помешал голкипер.



Концовка основного времени вышла достаточно бодрой, однако победитель так и не был выявлен. Следуя регламенту турнира, рефери перевел игру в экстра-таймы.



В первом экстра-тайме шла совершенно вялая игра, но на исходе 15-минутки случился гол. Нголо Канте набросил мяч в центр штрафной площади, где Педро нанес удар головой, опередив и защитников, и внезапно покинувшего свои ворота Каспера Шмейхеля — 1:2.



В заключительные 15 минут "Лестер" был вынужден рисковать, однако "Челси" этот натиск выдержал и оформил путевку на "Уэмбли" в полуфинал турнира.



"Лестер" — "Челси" — 1:2 (0:1) после экстра-таймов



Голы: Варди 76 — Мората 42, Педро 105.



"Лестер": Шмейхель, Симпсон (Диабате 105), Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Иборра (Силва 105), Махрез, Олбрайтон, Ихеначо (Окадзаки 68), Варди.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэхилл 101), Рюдигер, Мосес, Бакайоко (Фабрегас 45), Канте, Алонсо, Виллиан (Педро 92), Мората (Жиру 105), Азар.



Предупреждения: Магуайр — Бакайоко, Мосес.