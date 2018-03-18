"Ливерпуль" проявляет интерес к Дракслеру

Юлиан Дракслер Полузащитник ПСЖ и сборной Германии Юлиан Дракслер стал одной из приоритетных трансферных целей "Ливерпуля" на грядущее лето.

В этом сезоне "красные" демонстрируют очень яркую игру, однако громадное отставание от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге заставляет главного тренера Юргена Клоппа искать дополнительное усиление для атакующей линии.

Как утверждает TransferMarketWeb, Клопп проявляет самый серьезный интерес к своему соотечественнику Дракслеру, за которым он следит еще со времен, когда Юлиан выступал за "Шальке-04" и "Вольфсбург".

Сообщается, что сам Дракслер заинтересован в смене клуба, поскольку так и не смог стать основным игроком в ПСЖ. В этом сезоне Юлиан отметился только 20 появлениями в старте в рамках Лиги 1 и Лиги Чемпионов, забив три гола и отдав шесть результативных передач.

Добавим, что контракт 24-летнего немца с ПСЖ рассчитан до июня 2021. Юлиан выступает за французский клуб лишь с января прошлого года.



Метки Дракслер, Ливерпуль, ПСЖ, слухи

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2018 20:30

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 18.03.2018 21:28 # breadpeat
    Деллеалий зашевелился ...появился серьезный конкурент по мерзости

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  2. dexter 18.03.2018 21:08 # dexter
    на фиг не сдался, пускай в жсп сидит, есть уже АОЧ - такой же бездарь единал.

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  3. blackdreamer 18.03.2018 21:06 # blackdreamer
    это будет вообще песда
    лютый топарь
    + кейта
    вообще всяких середняков типо мю можно ебать по 10_0

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  4. bushwacka 18.03.2018 20:38 # bushwacka
    Норм так, уже слухи о топариках появляться начинают! По окончанию сезона, сам Месси захочет за Великий Ливерпуль играть!

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