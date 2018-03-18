"Ливерпуль" проявляет интерес к Дракслеру
Полузащитник ПСЖ и сборной Германии Юлиан Дракслер стал одной из приоритетных трансферных целей "Ливерпуля" на грядущее лето.
В этом сезоне "красные" демонстрируют очень яркую игру, однако громадное отставание от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге заставляет главного тренера Юргена Клоппа искать дополнительное усиление для атакующей линии.
Как утверждает TransferMarketWeb, Клопп проявляет самый серьезный интерес к своему соотечественнику Дракслеру, за которым он следит еще со времен, когда Юлиан выступал за "Шальке-04" и "Вольфсбург".
Сообщается, что сам Дракслер заинтересован в смене клуба, поскольку так и не смог стать основным игроком в ПСЖ. В этом сезоне Юлиан отметился только 20 появлениями в старте в рамках Лиги 1 и Лиги Чемпионов, забив три гола и отдав шесть результативных передач.
Добавим, что контракт 24-летнего немца с ПСЖ рассчитан до июня 2021. Юлиан выступает за французский клуб лишь с января прошлого года.
18.03.2018 20:30
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Деллеалий зашевелился ...появился серьезный конкурент по мерзости
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на фиг не сдался, пускай в жсп сидит, есть уже АОЧ - такой же бездарь единал.
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это будет вообще песда
лютый топарь
+ кейта
вообще всяких середняков типо мю можно ебать по 10_0
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Норм так, уже слухи о топариках появляться начинают! По окончанию сезона, сам Месси захочет за Великий Ливерпуль играть!
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