"Ливерпуль" проявляет интерес к Дракслеру

Полузащитник ПСЖ и сборной Германии Юлиан Дракслер стал одной из приоритетных трансферных целей "Ливерпуля" на грядущее лето.

В этом сезоне "красные" демонстрируют очень яркую игру, однако громадное отставание от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге заставляет главного тренера Юргена Клоппа искать дополнительное усиление для атакующей линии.



Как утверждает TransferMarketWeb, Клопп проявляет самый серьезный интерес к своему соотечественнику Дракслеру, за которым он следит еще со времен, когда Юлиан выступал за "Шальке-04" и "Вольфсбург".



Сообщается, что сам Дракслер заинтересован в смене клуба, поскольку так и не смог стать основным игроком в ПСЖ. В этом сезоне Юлиан отметился только 20 появлениями в старте в рамках Лиги 1 и Лиги Чемпионов, забив три гола и отдав шесть результативных передач.



Добавим, что контракт 24-летнего немца с ПСЖ рассчитан до июня 2021. Юлиан выступает за французский клуб лишь с января прошлого года.