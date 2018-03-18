Салах нацелен на победу в Премьер-Лиге в следующем сезоне

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах объявил, что целью его команды в следующем сезоне будет чемпионский титул Премьер-Лиги.

Благодаря своему покеру против "Уотфорда" в субботу Салах единолично возглавил бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с 28 голами. Однако высочайшая результативность Мохамеда не позволила "красным" навязать борьбу "Манчестер Сити" в этом сезоне.



В остатке этой кампании "Ливерпуль" будет бороться за попадание в топ-4, однако в следующем году Салах ожидает поспорить за титул.



"Я доволен тем, как складывается мой сезон, и теперь, добравшись до четвертьфинала, мы надеемся продвинуться как можно дальше в Лиге Чемпионов. Однако я знаю, насколько важно для "Ливерпуля" выиграть Премьер-Лигу, поэтому мы знаем свою задачу".



"Сити" хорошо играет в этом сезоне, особенно в определяющие моменты в Премьер-Лиге. Однако наша задача — догнать их, и я убежден, что "Ливерпуль" способен выиграть титул в следующем сезоне. Нам нужно продолжать работать и становиться лучше", — цитирует Салаха ESPN.