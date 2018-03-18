"Саутгемптон" стал еще одним полуфиналистом Кубка Англии
Марк Хьюз дебютировал на тренерском мостике "Саутгемптона" с победы 0:2 над "Уиганом", которая вывела "святых" в полуфинал Кубка Англии.
"Латикс", обидчик "Манчестер Сити" в предыдущем раунде, показал себя крепким орешком и на сей раз, длительными отрезками переигрывая представителя Премьер-Лиги, однако на 62-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг открыл счет, ногой переправив мяч в ворота после подачи углового Душаном Тадичем — 0:1.
На 73-й минуте нападающий гостей Маноло Габбиадини заработал пенальти, но реализовать его не смог. Благодаря этому интрига сохранялась почти до самого конца, однако в компенсированное время Седрик Соареш классно прокинул мяч мимо соперника, ворвался в штрафную по левому краю и поразил ворота — 0:2.
Несмотря на не самую выразительную игру, "Саутгемптон" добился победы и присоединился к компании "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии. Марк Хьюз стартовал на новом месте работы с победы, но основных успехов от него все-таки ждут в Премьер-Лиге.
"Уиган" — "Саутгемптон" — 0:2 (0:0)
Голы: Хейбьерг 62, Соареш 90.
"Уиган", Уолтон, Берн (Хант 80), Данкли, Элдер, Робертс (Колклаф 66), Морзи, Мэсси (Пауэлл 66), Пауэр, Якобс, Вон.
"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран, Хейбьерг, Лемина, Тадич, Буфаль (Редмонд 65), Каррильо (Лонг 81), Габбиадини (Ромеу 87).
Предупреждения: Данкли, Берн.
18.03.2018 18:30
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Торрееееес
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Вилли умница.
игрок месяца
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Мората забил. Теперь всем писда
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Ну не уже ли?!)
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Моратааа <3
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КАСТРАТААААААААААААААААААА
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какое же дно бакакоко.. это пздц
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Че там Кастрата, гол забьет?
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Играют экс и Чемпионы апл
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Лисы хватит издеваться над обоссанными, подняли ножку пописали и домой
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Кам он Челси
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Почему Челси в форме Сити играют ? Думают тоже на новый уровень так выйдут?)
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Почему щленще катают?
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Там Навальнич писает на Собчак в прямом эфире:
https://www.youtube.com/watch?v=QL0nLqDdKdI
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Кто побеждает на выборах Президента РФ?
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ну че, го сольем этот сезон полностью прямо здесь и прямосейчас!
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Мората <3
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ахахах пьюель зассал и выпустил основу, ссыкло галимое!
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Ребзя, го совет подгоните годный: кого вместо Салаха в ыы прикупить? Запарила морда эта ежипецкая.
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Кого пенсы ибат в полуфинале ЛЧ будут? Извините что отдельным постом интересуюсь.
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