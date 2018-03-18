"Саутгемптон" стал еще одним полуфиналистом Кубка Англии

Саутгемптон Марк Хьюз дебютировал на тренерском мостике "Саутгемптона" с победы 0:2 над "Уиганом", которая вывела "святых" в полуфинал Кубка Англии.

"Латикс", обидчик "Манчестер Сити" в предыдущем раунде, показал себя крепким орешком и на сей раз, длительными отрезками переигрывая представителя Премьер-Лиги, однако на 62-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг открыл счет, ногой переправив мяч в ворота после подачи углового Душаном Тадичем — 0:1.

На 73-й минуте нападающий гостей Маноло Габбиадини заработал пенальти, но реализовать его не смог. Благодаря этому интрига сохранялась почти до самого конца, однако в компенсированное время Седрик Соареш классно прокинул мяч мимо соперника, ворвался в штрафную по левому краю и поразил ворота — 0:2.

Несмотря на не самую выразительную игру, "Саутгемптон" добился победы и присоединился к компании "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии. Марк Хьюз стартовал на новом месте работы с победы, но основных успехов от него все-таки ждут в Премьер-Лиге.

"Уиган" — "Саутгемптон" — 0:2 (0:0)

Голы: Хейбьерг 62, Соареш 90.

"Уиган", Уолтон, Берн (Хант 80), Данкли, Элдер, Робертс (Колклаф 66), Морзи, Мэсси (Пауэлл 66), Пауэр, Якобс, Вон.

"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран, Хейбьерг, Лемина, Тадич, Буфаль (Редмонд 65), Каррильо (Лонг 81), Габбиадини (Ромеу 87).

Предупреждения: Данкли, Берн.



Метки Кубок Англии, Саутгемптон, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2018 18:30

Количество просмотров Просмотров: 1425

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Последние комментарии:




  1. chelsea-super 18.03.2018 20:14 # chelsea-super
    Торрееееес

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  2. mousta 18.03.2018 20:13 # mousta
    Вилли умница.
    игрок месяца

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  3. mototroller 18.03.2018 20:13 # mototroller
    Мората забил. Теперь всем писда

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  4. iceman90 18.03.2018 20:13 # iceman90
    Ну не уже ли?!)

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  5. apucmokpam 18.03.2018 20:12 # apucmokpam
    Моратааа <3

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  6. eden10 18.03.2018 20:12 # eden10
    КАСТРАТААААААААААААААААААА

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  7. apucmokpam 18.03.2018 20:10 # apucmokpam
    какое же дно бакакоко.. это пздц

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  8. eden10 18.03.2018 20:04 # eden10
    Че там Кастрата, гол забьет?

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  9. mototroller 18.03.2018 20:02 # mototroller
    Играют экс и Чемпионы апл

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  10. martingor 18.03.2018 20:00 # martingor
    Лисы хватит издеваться над обоссанными, подняли ножку пописали и домой

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  11. mototroller 18.03.2018 19:55 # mototroller
    Кам он Челси

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  12. highneken 18.03.2018 19:54 # highneken
    Почему Челси в форме Сити играют ? Думают тоже на новый уровень так выйдут?)

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  13. eden10 18.03.2018 19:49 # eden10
    Почему щленще катают?

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  14. griboedov 18.03.2018 19:31 # griboedov
    Там Навальнич писает на Собчак в прямом эфире:

    https://www.youtube.com/watch?v=QL0nLqDdKdI

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  15. celebrate 18.03.2018 19:31 # celebrate
    Кто побеждает на выборах Президента РФ?

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  16. mousta 18.03.2018 19:30 # mousta
    ну че, го сольем этот сезон полностью прямо здесь и прямосейчас!

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  17. apucmokpam 18.03.2018 19:30 # apucmokpam
    Мората <3

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  18. bezviz 18.03.2018 19:27 # bezviz
    ахахах пьюель зассал и выпустил основу, ссыкло галимое!

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  19. griboedov 18.03.2018 19:17 # griboedov
    Ребзя, го совет подгоните годный: кого вместо Салаха в ыы прикупить? Запарила морда эта ежипецкая.

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  20. griboedov 18.03.2018 19:16 # griboedov
    Кого пенсы ибат в полуфинале ЛЧ будут? Извините что отдельным постом интересуюсь.

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