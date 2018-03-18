"Саутгемптон" стал еще одним полуфиналистом Кубка Англии

Марк Хьюз дебютировал на тренерском мостике "Саутгемптона" с победы 0:2 над "Уиганом", которая вывела "святых" в полуфинал Кубка Англии.

"Латикс", обидчик "Манчестер Сити" в предыдущем раунде, показал себя крепким орешком и на сей раз, длительными отрезками переигрывая представителя Премьер-Лиги, однако на 62-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг открыл счет, ногой переправив мяч в ворота после подачи углового Душаном Тадичем — 0:1.



На 73-й минуте нападающий гостей Маноло Габбиадини заработал пенальти, но реализовать его не смог. Благодаря этому интрига сохранялась почти до самого конца, однако в компенсированное время Седрик Соареш классно прокинул мяч мимо соперника, ворвался в штрафную по левому краю и поразил ворота — 0:2.



Несмотря на не самую выразительную игру, "Саутгемптон" добился победы и присоединился к компании "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии. Марк Хьюз стартовал на новом месте работы с победы, но основных успехов от него все-таки ждут в Премьер-Лиге.



"Уиган" — "Саутгемптон" — 0:2 (0:0)



Голы: Хейбьерг 62, Соареш 90.



"Уиган", Уолтон, Берн (Хант 80), Данкли, Элдер, Робертс (Колклаф 66), Морзи, Мэсси (Пауэлл 66), Пауэр, Якобс, Вон.



"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран, Хейбьерг, Лемина, Тадич, Буфаль (Редмонд 65), Каррильо (Лонг 81), Габбиадини (Ромеу 87).



Предупреждения: Данкли, Берн.