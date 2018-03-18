Ширер: "Юнайтед" достался брат-близнец Санчеса"

Алексис Санчес Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер предположил, что "Манчестер Юнайтед" достался не настоящий Алексис Санчес, а брат-близнец чилийца.

В январе "канонирам" удалось переманить Санчеса из "Арсенала", сделав Алексиса самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-Лиги.

Однако с тех пор 29-летний Санчес забил всего один гол за свой новый клуб, и Ширер считает, что Алексису нужна помощь — в первую очередь от тренера Жозе Моуриньо.

"Они купили Алексиса Санчеса, но такое впечатление, что им достался его брат-близнец. Он выглядит как потерявшийся мальчик. Работа тренера и состоит в том, чтобы помогать игрокам показывать свой лучший футбол".

"Посмотрите, какими игроками они обладали на поле против "Севильи": Лукаку, Санчес, Рэшфдорд. Это достаточно классные игроки, чтобы обеспечить победу перед собственными болельщиками".

"В "Юнайтед" знали, что они получат, приглашая Моуриньо — высокомерного тренера, но обеспечивающего трофеи. Временами их игра не столь хороша, но он обеспечивает трофеи, как это было в прошлом сезоне. Тем не менее, их футбол ничуть не привлекателен", — цитирует Ширера Daily Star.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 18.03.2018 19:17 # j-silver
    просто и санчес и мауриньо пришли в юнайтед за одним и тем же. и это вовсе не футбол ах ах ах

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  2. mrjingles 18.03.2018 19:12 # mrjingles
    В январе "канонирам" удалось переманить Санчеса из "Арсенала"

    Источник: http://fapl.ru/posts/61248/

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  3. fc-oil 18.03.2018 19:07 # fc-oil
    У Моуриньи и Месси сдуется.

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  4. toha-bludsikir 18.03.2018 18:01 # toha-bludsikir
    ах ах ах. сколько карьер загубил мончестер юнтд

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