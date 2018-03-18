Ширер: "Юнайтед" достался брат-близнец Санчеса"
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер предположил, что "Манчестер Юнайтед" достался не настоящий Алексис Санчес, а брат-близнец чилийца.
В январе "канонирам" удалось переманить Санчеса из "Арсенала", сделав Алексиса самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-Лиги.
Однако с тех пор 29-летний Санчес забил всего один гол за свой новый клуб, и Ширер считает, что Алексису нужна помощь — в первую очередь от тренера Жозе Моуриньо.
"Они купили Алексиса Санчеса, но такое впечатление, что им достался его брат-близнец. Он выглядит как потерявшийся мальчик. Работа тренера и состоит в том, чтобы помогать игрокам показывать свой лучший футбол".
"Посмотрите, какими игроками они обладали на поле против "Севильи": Лукаку, Санчес, Рэшфдорд. Это достаточно классные игроки, чтобы обеспечить победу перед собственными болельщиками".
"В "Юнайтед" знали, что они получат, приглашая Моуриньо — высокомерного тренера, но обеспечивающего трофеи. Временами их игра не столь хороша, но он обеспечивает трофеи, как это было в прошлом сезоне. Тем не менее, их футбол ничуть не привлекателен", — цитирует Ширера Daily Star.
18.03.2018 18:00
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Последние комментарии:
просто и санчес и мауриньо пришли в юнайтед за одним и тем же. и это вовсе не футбол ах ах ах
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В январе "канонирам" удалось переманить Санчеса из "Арсенала"
Источник: http://fapl.ru/posts/61248/
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У Моуриньи и Месси сдуется.
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ах ах ах. сколько карьер загубил мончестер юнтд
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