Ширер: "Юнайтед" достался брат-близнец Санчеса"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер предположил, что "Манчестер Юнайтед" достался не настоящий Алексис Санчес, а брат-близнец чилийца.

В январе "канонирам" удалось переманить Санчеса из "Арсенала", сделав Алексиса самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-Лиги.



Однако с тех пор 29-летний Санчес забил всего один гол за свой новый клуб, и Ширер считает, что Алексису нужна помощь — в первую очередь от тренера Жозе Моуриньо.



"Они купили Алексиса Санчеса, но такое впечатление, что им достался его брат-близнец. Он выглядит как потерявшийся мальчик. Работа тренера и состоит в том, чтобы помогать игрокам показывать свой лучший футбол".



"Посмотрите, какими игроками они обладали на поле против "Севильи": Лукаку, Санчес, Рэшфдорд. Это достаточно классные игроки, чтобы обеспечить победу перед собственными болельщиками".



"В "Юнайтед" знали, что они получат, приглашая Моуриньо — высокомерного тренера, но обеспечивающего трофеи. Временами их игра не столь хороша, но он обеспечивает трофеи, как это было в прошлом сезоне. Тем не менее, их футбол ничуть не привлекателен", — цитирует Ширера Daily Star.