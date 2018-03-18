"Ювентус" сделал Джана "основной целью" на лето

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта заявил, что полузащитник "Ливерпуля" Эмреа Джан стал для туринцев основной целью на трансферном рынке.

24-летний Джан до сих пор не ответил на предложение "красных" о новом контракте, хотя срок его действующего истекает уже через считанные месяцы. Эмре дал всем понять, что определится со своим будущим только после окончания сезона.



Серьезность намерений "Ювентуса" в этом вопросе подчеркнуло новое заявление Маротты. По его словам, Джан стал основной целью клуба на трансферном рынке, и "Старая синьора" готова на все ради того, чтобы убедить немца.



"Я не буду отрицать, что мы работаем над подписанием Эмре Джана и ждем его ответ. Его переход остается нашей главной целью на лето", - приводит слова Маротты MediaSet Premium.