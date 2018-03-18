Ван Галь хотел купить Левандовски в "Юнайтед"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь признался, что мечтал заполучить нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Несколько недель назад Ван Галь рассказал, что пытался приобрести на "Олд Траффорд" звезд немецкого футбола в лице Томаса Мюллера и Матса Хуммельса.



На самом деле, у Луи была еще одна трансферная цель из "Баварии". Ван Галь уговаривал МЮ купить Левандовски, но мюнхенский клуб ответил на запрос своего бывшего тренера отказом.



"Сейчас он лучший нападающий на планете, а несколько лет назад я пытался купить его в "Манчестер Юнайтед". Цена была не проблемой для нас, но "Бавария" просто не захотела его отпускать", - цитирует Ван Галя Daily Mail.