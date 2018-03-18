Ван Галь хотел купить Левандовски в "Юнайтед"

Роберт Левандовски Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь признался, что мечтал заполучить нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Несколько недель назад Ван Галь рассказал, что пытался приобрести на "Олд Траффорд" звезд немецкого футбола в лице Томаса Мюллера и Матса Хуммельса.

На самом деле, у Луи была еще одна трансферная цель из "Баварии". Ван Галь уговаривал МЮ купить Левандовски, но мюнхенский клуб ответил на запрос своего бывшего тренера отказом.

"Сейчас он лучший нападающий на планете, а несколько лет назад я пытался купить его в "Манчестер Юнайтед". Цена была не проблемой для нас, но "Бавария" просто не захотела его отпускать", - цитирует Ван Галя Daily Mail.




Метки Бавария, Ван Галь, Левандовски, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 18.03.2018 16:00

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  1. van-der-slav 18.03.2018 16:10 # van-der-slav
    Хотел но бавария не отдала. Опять новость ради новости

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  2. chr1s8rown 18.03.2018 16:03 # chr1s8rown
    все тренеры му нытики

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