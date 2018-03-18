Манчини хочет вернуться в Премьер-Лигу

Бывший тренер "Манчестер Сити", а ныне рулевой "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что хочет вернуться в Премьер-Лигу.

На волне неудачных результатов в "Зените" Манчини не скрывает, что уже подыскивает новую работу. В идеале Роберто хотел бы возглавить сборную Италии, иначе — вернуться в Премьер-Лигу.



Манчини, выигрывавший чемпионский титул с "Сити", уже признался, что засматривается на клубы попроще. По словам тренера, ему не терпится вновь погрузиться в мир английского футбола.



"Мне хотелось бы поработать в новой для себя стране, но Премьер-Лига остается лучшей лигой планеты. Я бы вернулся туда, но только в команду, которая давно не побеждала. Когда переходишь в клуб, с которым постоянно побеждаешь, это мотивирует гораздо меньше".



"Премьер-Лига прекрасна тем, что игроки полностью выкладываются как на тренировках, так и в матчах. Стадионы всегда заполнены, на матчах всегда большая посещаемость, а у болельщиков всегда огромный энтузиазм", - сообщил Манчини в интервью Corriere dello Sport.