Манчини хочет вернуться в Премьер-Лигу

Роберто Манчини Бывший тренер "Манчестер Сити", а ныне рулевой "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что хочет вернуться в Премьер-Лигу.

На волне неудачных результатов в "Зените" Манчини не скрывает, что уже подыскивает новую работу. В идеале Роберто хотел бы возглавить сборную Италии, иначе — вернуться в Премьер-Лигу.

Манчини, выигрывавший чемпионский титул с "Сити", уже признался, что засматривается на клубы попроще. По словам тренера, ему не терпится вновь погрузиться в мир английского футбола.

"Мне хотелось бы поработать в новой для себя стране, но Премьер-Лига остается лучшей лигой планеты. Я бы вернулся туда, но только в команду, которая давно не побеждала. Когда переходишь в клуб, с которым постоянно побеждаешь, это мотивирует гораздо меньше".

"Премьер-Лига прекрасна тем, что игроки полностью выкладываются как на тренировках, так и в матчах. Стадионы всегда заполнены, на матчах всегда большая посещаемость, а у болельщиков всегда огромный энтузиазм", - сообщил Манчини в интервью Corriere dello Sport.




Метки Манчини, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 18.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1040

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Последние комментарии:




  1. mansour 18.03.2018 17:08 # mansour
    Ахахахаха обосал свинок, а ведь прав

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  2. wolfsmensch 18.03.2018 16:04 # wolfsmensch
    у него даже в россии не получается, а это уже приговор. максимум, ассистентом главного тренера в условный Мэнсфилд сможет устроиться

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  3. martingor 18.03.2018 15:35 # martingor
    Замена парика инфа 100%,не зря Еврейчик с ним встречался недавно в Питере

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  4. sj606 18.03.2018 15:23 # sj606
    Wenger Out Mancini IN

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  5. chr1s8rown 18.03.2018 15:16 # chr1s8rown
    v arsenal hochet

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  6. celebrate 18.03.2018 15:04 # celebrate
    Ну и вали. Не велика потеря.

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