Манчини хочет вернуться в Премьер-Лигу
Бывший тренер "Манчестер Сити", а ныне рулевой "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что хочет вернуться в Премьер-Лигу.
На волне неудачных результатов в "Зените" Манчини не скрывает, что уже подыскивает новую работу. В идеале Роберто хотел бы возглавить сборную Италии, иначе — вернуться в Премьер-Лигу.
Манчини, выигрывавший чемпионский титул с "Сити", уже признался, что засматривается на клубы попроще. По словам тренера, ему не терпится вновь погрузиться в мир английского футбола.
"Мне хотелось бы поработать в новой для себя стране, но Премьер-Лига остается лучшей лигой планеты. Я бы вернулся туда, но только в команду, которая давно не побеждала. Когда переходишь в клуб, с которым постоянно побеждаешь, это мотивирует гораздо меньше".
"Премьер-Лига прекрасна тем, что игроки полностью выкладываются как на тренировках, так и в матчах. Стадионы всегда заполнены, на матчах всегда большая посещаемость, а у болельщиков всегда огромный энтузиазм", - сообщил Манчини в интервью Corriere dello Sport.
18.03.2018 15:00
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Последние комментарии:
Ахахахаха обосал свинок, а ведь прав
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у него даже в россии не получается, а это уже приговор. максимум, ассистентом главного тренера в условный Мэнсфилд сможет устроиться
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Замена парика инфа 100%,не зря Еврейчик с ним встречался недавно в Питере
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Wenger Out Mancini IN
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v arsenal hochet
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Ну и вали. Не велика потеря.
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