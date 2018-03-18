Скоулз советует Шоу сбежать из МЮ

Моуриньо и Шоу Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз посоветовал Люку Шоу, наконец, покинуть "Олд Траффорд" и сбежать от главного тренера Жозе Моуриньо.

Накануне Шоу завершил матч Кубка Англии с "Брайтоном" уже в перерыве. Моуриньо вновь остался недоволен левым защитником, а после выхода в полуфинал разнес Люка на пресс-конференции.

Несмотря на колкие замечания португальца, Скоулз уверен: Шоу еще может вырасти в лучшего игрока на своей позиции. Но для этого защитнику стоит покинуть "Юнайтед", считает Пол.

"Я до сих пор верю, что он может стать лучшим в мире на своей позиции, если перейдет в "Тоттенхэм" или любой другой клуб, где он сможет прогрессировать и прибавлять".

"Иногда тренеры думают, что игрок ему просто не подходит. Это очень обидно, ведь Шоу обладает действительно большим потенциалом. Я не понимаю, в чем Янг сильнее его", - сообщил Скоулз BT Sport.




Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 18.03.2018 14:00

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  1. martingor 18.03.2018 14:38 # martingor
    Даже бывшие скумы советуют бежать из этой помойки

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  2. chelsealondon 18.03.2018 14:10 # chelsealondon
    Надо забирать такого топаря....

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  3. trent 18.03.2018 14:09 # trent
    Снимут про этого топаря новый сезон Побега.

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