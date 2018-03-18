Скоулз советует Шоу сбежать из МЮ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз посоветовал Люку Шоу, наконец, покинуть "Олд Траффорд" и сбежать от главного тренера Жозе Моуриньо.

Накануне Шоу завершил матч Кубка Англии с "Брайтоном" уже в перерыве. Моуриньо вновь остался недоволен левым защитником, а после выхода в полуфинал разнес Люка на пресс-конференции.



Несмотря на колкие замечания португальца, Скоулз уверен: Шоу еще может вырасти в лучшего игрока на своей позиции. Но для этого защитнику стоит покинуть "Юнайтед", считает Пол.



"Я до сих пор верю, что он может стать лучшим в мире на своей позиции, если перейдет в "Тоттенхэм" или любой другой клуб, где он сможет прогрессировать и прибавлять".



"Иногда тренеры думают, что игрок ему просто не подходит. Это очень обидно, ведь Шоу обладает действительно большим потенциалом. Я не понимаю, в чем Янг сильнее его", - сообщил Скоулз BT Sport.