Скоулз советует Шоу сбежать из МЮ
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз посоветовал Люку Шоу, наконец, покинуть "Олд Траффорд" и сбежать от главного тренера Жозе Моуриньо.
Накануне Шоу завершил матч Кубка Англии с "Брайтоном" уже в перерыве. Моуриньо вновь остался недоволен левым защитником, а после выхода в полуфинал разнес Люка на пресс-конференции.
Несмотря на колкие замечания португальца, Скоулз уверен: Шоу еще может вырасти в лучшего игрока на своей позиции. Но для этого защитнику стоит покинуть "Юнайтед", считает Пол.
"Я до сих пор верю, что он может стать лучшим в мире на своей позиции, если перейдет в "Тоттенхэм" или любой другой клуб, где он сможет прогрессировать и прибавлять".
"Иногда тренеры думают, что игрок ему просто не подходит. Это очень обидно, ведь Шоу обладает действительно большим потенциалом. Я не понимаю, в чем Янг сильнее его", - сообщил Скоулз BT Sport.
18.03.2018 14:00
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Последние комментарии:
Даже бывшие скумы советуют бежать из этой помойки
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Надо забирать такого топаря....
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Снимут про этого топаря новый сезон Побега.
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