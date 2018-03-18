Салах не боится "Сити"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не боится встречи с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В начале апреля двум английским грандам предстоит разыграть путевку в полуфинал Лиги Чемпионов. Естественно, что в статусе фаворита к двухматчевому противостоянию подходит "Сити": команда Пепа Гвардиолы опережает "красных" в Премьер-Лиге на 18 очков.



В ответ Салах напомнил, что именно "Ливерпуль" прервал беспроигрышную серию "горожан", победив их со счетом 4:3 в январе. Распознав слабые места соперника, теперь Мохамед не боится очередной встречи с "Сити".



"Сити" лидирует в Премьер-Лиге, но они не доминируют над соперниками весь сезон. В конце концов мы обыграли их в начале января".



"Успех в Лиге Чемпионов всегда зависит от жеребьевки, но мы не боимся ни одну из тех команд, что остались в турнире. Мы в четвертьфинале и имеем такие же шансы на победу, как и остальные семь клубов", - сообщил Салах Daily Mirror.