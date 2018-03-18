Салах не боится "Сити"

Мохамед Салах Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не боится встречи с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В начале апреля двум английским грандам предстоит разыграть путевку в полуфинал Лиги Чемпионов. Естественно, что в статусе фаворита к двухматчевому противостоянию подходит "Сити": команда Пепа Гвардиолы опережает "красных" в Премьер-Лиге на 18 очков.

В ответ Салах напомнил, что именно "Ливерпуль" прервал беспроигрышную серию "горожан", победив их со счетом 4:3 в январе. Распознав слабые места соперника, теперь Мохамед не боится очередной встречи с "Сити".

"Сити" лидирует в Премьер-Лиге, но они не доминируют над соперниками весь сезон. В конце концов мы обыграли их в начале января".

"Успех в Лиге Чемпионов всегда зависит от жеребьевки, но мы не боимся ни одну из тех команд, что остались в турнире. Мы в четвертьфинале и имеем такие же шансы на победу, как и остальные семь клубов", - сообщил Салах Daily Mirror.




Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 18.03.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1123

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 18.03.2018 14:49 # hammersmith
    хуймсфс не умеет фотки подбирать, не то, что миха

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  2. jesus33 18.03.2018 13:39 # jesus33
    че их боятся, это не армяне же, это те страшные( уродливые всмысле)

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  3. suarezov 18.03.2018 13:36 # suarezov
    50/50 кто бы не был нашим соперником

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  4. kojan 18.03.2018 13:34 # kojan
    а Сити боится Салаха...?

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  5. manutd-20champ 18.03.2018 13:29 # manutd-20champ
    писдеть не мешки ворочать

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  6. sj606 18.03.2018 13:01 # sj606
    Ловрен тоже так сказал ...

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