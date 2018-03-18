Саутгейт не возьмет Баркли на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил, что не возьмет полузащитника "Челси" Росса Баркли на Чемпионат Мира в России.

Баркли не представлял сборную Англии уже на протяжении двух лет. Клубный сезон тоже складывается не лучшим образом для Росса: после перехода из "Эвертона" в "Челси" плеймейкер провел лишь считанное количество матчей, после чего вернулся в лазарет.



Независимо от того, залечит Баркли все свои повреждения в остатке кампании или нет, Саутгейт оставит 24-летнего полузащитника вне заявки на Чемпионат Мира. Гарет уверен, что игрок "Челси" не успеет набрать оптимальную форму к началу июня.



"Я думаю, что он будет просто не готов с точки зрения физической формы. Росс перешел в "Челси", восстановившись от серьезной травмы бедра, но затем провел всего пару матчей".



"Если он вернется на поле и начнет получать постоянную практику, то после Чемпионата Мира мы рассмотрим вопрос с его приглашением в сборную. Мы знаем, что он талантливый малый, но едва ли он сможет сыграть то количество матчей, которое необходимо перед таким турниром", - сообщил Саутгейт Daily Mirror.